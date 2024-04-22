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TikTok kapanıyor: ABD’de o yasa tasarısı kabul edildi

ABD Meclisi, TikTok’un ülkede yasaklanmasını sağlayacak o yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Meclis’in ardından Senato’da oylanacak.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:03
TikTok kapanıyor: ABD’de o yasa tasarısı kabul edildi

ABD’de TikTok’un yasaklanması çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Meclis, TikTok’un yasaklanmasını sağlayacak yasa tasarısını onayladı. Şimdi ise kararın Senato’dan geçmesi bekleniyor.

Platformun ABD’li bir şirket tarafından satın alınmaması ve Senato’da kararın geçmesi durumunda, TikTok ABD’de resmen yasaklanacak.

TİkTok’tan tepki: “İfade özgürlüğü kısıtlanıyor”

TikTok ise ABD’deki bu güncel gelişmeler nedeniyle bir açıklama yaptı. Yasaklama kararı için “ifade özgürlüğüne zarar verecek” değerlendirmesi yapan şirket, Meclis’de bu kararın onaylanmasını kınadığını açıkladı.

Ayrıca TikTok, ifade özgürlüğünün yanı sıra bu kapatma kararının ABD’ye ekonomik açıdan da zarar vereceğini belirtti. Platformun ABD ekonomisine 24 milyar dolarlık katkı sunduğunu ifade eden şirket yetkilileri, kapanma sonrasında 7 milyon işletmenin de zarar göreceğini belirtti.

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