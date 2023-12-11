TikTok kullanıcılarına büyük darbe! Bu karar TikTok'u sildirir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya platformlarıyla ilgili yaşanan tartışmaları ele almak üzere bir araya geldi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki toplantıya, TikTok Türkiye Sözcüsü Emre Gelen de katılarak TikTok'un perspektifini paylaştı. Aynı zamanda iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç da toplantıya katılarak görüşlerini ifade ettiler. TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru da fikir alışverişine katıldı.

TİKTOK KAPANACAK MI?





Başkan Yayman, toplantıda hükümet olarak yasaklamalara ve sansüre karşı olduklarını belirterek, demokrasinin ülkede işlemesi konusunun kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Özgürlükleri savunurken aynı zamanda bireyin korunması, kamu düzeninin sağlanması, aile mahremiyetinin temin edilmesi ve gençlerin sağlıklı bir şekilde eğitim alması gerektiğini vurguladı. Yayman, dijital mecraların ulus devletlerin üzerinde kendini görmesi ve zaman zaman yasa koyucu rolüne bürünmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Yaşanan sorunlara dikkat çeken Yayman, dijital ağların uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir alan haline gelmesini tasvip etmediklerini belirtti. Ayrıca, dijitaldeki suçların gerçek hayatta da suç olduğunu vurgulayarak, özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcılarının çocuklara yönelik uygulamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yayman, yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini ve TBMM'de bu konuda hazırlıkların yapıldığını söyledi.

TİKTOK TÜRKİYE SÖZCÜSÜ KONUŞTU





TikTok Türkiye Sözcüsü Emre Gelen ise platform güvenliği konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. Moderasyon konusunu önemsediklerini ve zararlı içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının önemine vurgu yaptı. Gelen, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 40 binden fazla personel ile çalıştıklarını ve içerikleri denetleyen moderatörlerin topluluk kurallarına uygunluğunu sürekli denetlediğini ifade etti. Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin rolünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Toplantıda fenomenler konusunun da ele alındığını ifade eden Başkan Yayman, fenomen kavramının ne anlama geldiğini sorgulayarak, "Fenomen de neyin fenomeni?" diye sordu. Kuşak itibarıyla evrensel değerlerin önemli olduğunu vurgulayan Yayman, iyilik, erdem, merhamet, insanlık, vicdan ve doğru insan olmanın evrensel normlar olduğunu söyledi. Kötülük, yalan, uyuşturucu ve diğer bağımlılıkların fenomeni olmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Toplantıda komisyon üyelerinin TikTok ekibine yönelik soruları ve görüş bildirimleri de alındı. TikTok ekibinin açıklamalarının ardından toplantı devam ediyor.