Sam Altman çip fabrikası için 7 trilyon dolara kadar para toplamak istiyor!

Yapay zekâ sektörü büyüdükçe çip yarışı da kızışıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekâ çipleri için 7 trilyon dolar fon sağlamak istediğini açıkladı.

Sam Altman çip fabrikası için 7 trilyon dolara kadar para toplamak istiyor!
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OpenAI CEO'su Sam Altman’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle bir araya gelerek çok sayıda yeni çip fabrikası kurma planladığı ve maliyetinin de 5 trilyon ila 7 trilyon dolar olacağı bildiriliyor.

Wall Street Journal’a göre, OpenAI'nin daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyacı bulunuyor ve bu da daha fazla silikon çip fabrikasına ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

yapay zeka

BİDEN DA CHIPS YASASI’NI İMZALADI

Bu kapsamda, görüşmelerin bir parçası olarak, Altman OpenAI, çeşitli yatırımcılar, çip üreticileri ve güç sağlayıcıları arasında bir ortaklık öneriyor ve bu ortaklık daha sonra mevcut çip üreticileri tarafından işletilecek olan çip dökümhaneleri kurmak için birlikte para koyacak. OpenAI, yeni fabrikaların önemli bir müşterisi olmayı kabul edecek. Bu kişilerden biri, bu çabanın büyük bir kısmının borçla finanse edilebileceğini söyledi. Görüşmeler henüz ilk aşamalarında ve bu nedenle potansiyel yatırımcıların tam listesi bilinmiyor. Fakat bu çaba yıllarca sürebilir ve sonuçta başarılı olmayabilir.

Dünyanın daha fazla çip fabrikasına ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu kapsamda, ABD Başkanı Joe Biden, kısa süre önce ABD'de fabrikalar inşa etmek için 52 milyar dolarlık bir destekle CHIPS Yasası’nı imzaladı.

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