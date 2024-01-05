Bir bilim insanına göre insan ömrünün kısa olmasının sebebi dinozorlar olabilir!

Joao Pedro de Magalhaes adlı bir bilim insanı tarafından ortaya atılan fikir, memelilerin geçmişte daha uzun yaşam sürelerine sahip olabileceğini ve dinozorların arasında hayatta kalabilmek için evrim geçirmiş olabileceğini öne sürüyor.

Memelilerin yaşam süreleri daha uzun olsaydı, olgunluğa erişmeleri daha uzun sürerdi ve bu da dinozorların zamanında hayatta kalmayı çok daha zor hale getirebilirdi. Magalhaes, bu nedenle, evrimin onların daha çabuk olgunlaşmalarına yardımcı olmak için yaşam sürelerini değiştirmiş olabileceğini ve bu evrimin daha sonra insanlara da geçerek insan ömrünü de etkilemiş olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, o yaşa kadar yaşayamayacağımız bir zamanda hızla üreyebilmenin de son derece önemli olduğunu söylüyor.

Magalhaes, dinozorların yeryüzünde yaşadığı bir zamanda yaşamıyor olsak da, memelilerin yaşam süresine getirilen kısıtlamaların insanlara da taşındığını paylaştı.





İSPATLANMASI İÇİN FAZLASIYLA KANIT GEREKİYOR

Magalhaes, BioEssays'de yayımlanan makalesinde, "Benim hipotezim, hızlı üreme için erken memeliler üzerindeki bu kadar uzun bir evrimsel baskının, uzun yaşamla ilişkili genlerin ve yolların kaybına veya etkisiz hale gelmesine yol açtığıdır" diyor. Bilim insanı, bunu "uzun ömür darboğazı hipotezi" olarak adlandırıyor ve üretken özelliklere sahip memelilerin bulunmamasının da bunu desteklediğini söylüyor.

Hayatta kalma baskısının memelilerin evrimleşmesine ve uzun yaşamla ilişkili genleri ortadan kaldırmasına neden olması mümkün olduğu aktarıldı. Eğer bu gerçekleştiyse, insan ömrünü de etkileyebileceği ve vücutlarımızın çok daha uzun yaşamlar için gereken genleri içerecek şekilde evrimleşmeyebileceği paylaşıldı.

Magalhaes, ayrıca, bunların hepsinin şu an sadece bir hipotez olduğunu ve ispatlanması için fazlasıyla kanıt gerektiğini açıkladı.