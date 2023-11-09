TikTok'ta para kazanmanın bir yolu kapandı, yenisi açıldı

TikTok para kazanma özelliğini kapattı ama yerine yeni bir uygulama getirdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TİKTOK PLATFORMU PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ

TikTok platformu üstünden içerik üreterek para kazanan insanlara kötü haber geldi. Platform yakın zamanda içerik oluşturucu fonu kapatacak. İçerik oluşturucu fonu sayesinde yüksek takipçisi olan hesaplar para kazanma imkanı yakalıyordu. Ancak bu özellik sona erdikten sonra TikTok Yaratıcılık Fonu başlayacak. Bu özellik ise yalnızca belirli ülkelerde geçerli olacak. TikTok içerik oluşturucu fonu yalnızca ABD kullanıcılarına açık, Yaratıcı Fonu da yine ABD kullanıcılarına açık olacak.





İçerikleri yüksek sayıda izlenen kişiler genel olarak takipçi sayısı ve toplam izlenme üstünden ödeme alıyor. YouTube ya da Instagram gibi platformlara göre TikTok daha kolay para kazanma özelliğiyle Yaratıcı Fonu özelliği gözde olmaya başladı. Son dönemlerde milyonlarca kullanıcıya ulaşan tikTok platformu içerik üreticilerine daha fazla para ödemeyi hedefliyor. YouTube gibi reklam aracılığıyla da daha fazla ödeme yapılacak. İçerik üretici fonu 16 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Tarih sonrasında Yaratıcılık Fonu kullanıma başlayacak. İçerik üretici fonunda yer alan kullanıcılar otomatik olarak buraya geçiş yapabilecek. Yeni üye olanlar 30 günde 10 bin takipçisi ve 100 bin görüntülemeye ulaşma şartını karşılayarak para kazanmaya başlayabilecek.