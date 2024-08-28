Togg T10X Artık Trendyol Uygulamasıyla E-Ticaretin Kapılarını Aralıyor!

TOGG T10X'TE TRENDYOL DÖNEMİ BAŞLIYOR: İŞTE DETAYLAR!

Togg'un elektrikli aracı T10X, yenilikçi Trumore uygulaması ile kullanıcı deneyimini her geçen gün daha da geliştiriyor. Son olarak, Tru.Store platformuna Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markası Trendyol’un entegrasyonu eklendi. Bu entegrasyon sayesinde Togg T10X sahipleri artık araçları üzerinden Trendyol uygulamasına erişim sağlayarak e-ticaret hizmetlerinden yararlanabilecek. Peki, bu yeni özellik nasıl çalışacak?

TRUMORE UYGULAMASI VE TRENDYOL İŞ BİRLİĞİ

Trumore, Togg tarafından geliştirilen ve Togg T10X gibi akıllı mobilite araçlarında kullanılan, araç içi ve mobil deneyimleri kişiselleştiren bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Trumore, araç sahiplerine; kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli güncellenen bir mobilite hizmeti sunuyor. Şimdi ise bu uygulama, Trendyol desteği ile kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırıyor.

Togg ve Trendyol arasında yapılan bu önemli iş birliği, araç sahiplerine Tru.Store üzerinden Trendyol’a erişim olanağı tanıyor. Araç sahipleri artık Togg T10X arayüzünden Trendyol’a girerek alışveriş yapabilecek, e-ticaret hizmetlerini araçlarından çıkmadan deneyimleyebilecek.

TRENDYOL TOGG T10X’TE NASIL ÇALIŞACAK?

Trendyol’un Togg T10X’e entegrasyonu, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek adına geliştirildi. Trendyol uygulaması, Tru.Store platformu aracılığıyla T10X kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar, araçlarının dokunmatik ekranından veya sesli komut sistemi üzerinden Trendyol uygulamasına erişebilecek. Böylece araç içinde, trafikte veya park halindeyken bile alışveriş yapma imkanı sağlanacak.

Trendyol uygulaması, Togg T10X sahiplerine araç içi ödeme çözümleri sunarken, FinTek hizmetleriyle birleşerek para yatırma ve çekme gibi işlemleri de kolaylaştırıyor. Araç içi e-ticaret deneyimi, yeni nesil mobilitenin en güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

TOGG VE TRENDYOL İŞ BİRLİĞİ NE AMAÇLIYOR?

Togg ve Trendyol arasında yapılan iş birliği, akıllı cihaz yaklaşımını yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu iş birliği, Togg’un kullanıcı odaklı inovasyon anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Araç içi e-ticaret hizmeti, hem kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak hem de Togg’un dijital ekosistemini daha da genişletecek. Kullanıcı deneyimini maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan bu iş birliği, araç sahiplerine yeni ve yenilikçi çözümler sunuyor.

TOGG T10F İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

Togg, ilk akıllı mobilite cihazı T10X’i başarıyla piyasaya sürdükten sonra ikinci model olan T10F için de hazırlıklarını sürdürüyor. T10F, test sürüşleri ile kullanıcı beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. Türkiye ve yurtdışındaki akredite test merkezlerinde güvenlik, dayanım, aerodinamik ve mevsimsel performans testlerine tabi tutulan T10F, beklentileri karşılayacak bir model olarak öne çıkıyor.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, T10F’in zamanın ruhunu yansıtan bir fastback model olduğunu ve Togg’un kısa, orta ve uzun vadeli planlarına uygun olarak ilerlediğini belirtti. Togg’un farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden bu yeni modeli, geleceğin mobilite çözümlerine dair ipuçları veriyor.

TOGG'UN MOBİLİTE GELECEĞİ VE TRENDYOL İLE YENİ DÖNEM

Togg ve Trendyol’un iş birliği, otomobil sektöründe e-ticaret hizmetlerinin entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Togg’un vizyoner mobilite yaklaşımları, kullanıcılarına sadece bir araçtan daha fazlasını sunmayı hedefliyor. Elektrikli araç sektöründe yenilikçi adımlarla ilerleyen Togg, dijitalleşmenin gücünü kullanıcılarına hissettirmeyi başarıyor.

Trendyol’un eklenmesiyle birlikte Togg T10X sahipleri, e-ticaret dünyasının avantajlarını araçlarının konforunda yaşayacak. Bu, araç içi alışverişin yaygınlaşmasına ve Togg’un geleceğin mobilite trendlerine yön vermesine katkı sağlayacak.