Trabzon'da 1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi Gerçekleşti

Trabzon'da 1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kongrenin açılışında, 20 üniversiteden 540 öğrenci ve alanında uzman kişilerin katıldığı etkinliğin ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yapay Zeka ile Tıpta Yeni Ufuklar

Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ'nün yapay zeka alanında sağlam bir alt yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin kariyer gelişiminde her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan, yapay zeka destekli işlemlerin, sağlık alanındaki tüm süreçleri kolaylaştırdığını dile getirdi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise tıpta yapay zekanın kullanımının, hastalar için tedavi süreçlerini önemli ölçüde geliştirdiğini vurguladı.

Robotik Cerrahinin Geleceği

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Eroğlu, katılımcılara robotik ameliyatlar hakkında bilgi vererek, genel cerrahi, üroloji ve kalp damar cerrahisinde dünya genelinde pek çok ameliyatın robotik cerrahi ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Eroğlu, bu yöntemle hastaya müdahale etmeden işlem yapmanın mümkün olduğunu aktardı.

Özellikle Da Vinci robotik cerrahi cihazı ile yapılan ameliyatlardaki simülasyonlar sayesinde öğrencilere eğitim verildiğini söyleyen Eroğlu, beyin cerrahisindeki gelişmeler ile birlikte artık bunun daha az invaziv yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirtti.

İlgili İsimler ve Katılım

Kongrede, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca KTÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Topsakal, Da Vinci Robotik Cerrahisi Türkiye Temsilciliği Satış Direktörü Tuğçe Alpay ve Kongre Danışmanı Prof. Dr. Ali Cansu da katılım gösterdi.

Kongreye katılan bazı uzman ve öğrenciler, Da Vinci robotik cerrahisini deneme fırsatı buldu. Kongre, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına, 20 üniversiteden 540 öğrenci ve uzman katıldı.

Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına, 20 üniversiteden 540 öğrenci ve uzman katıldı.