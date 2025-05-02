Trabzon'da 1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi Başladı

Trabzon'da Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Heyecanı

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliği ile düzenlenen "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı. Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, 40 ilden 283 araştırmacı eğitim alanındaki en yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Kongre Açılışında Önemli Vurgular

Kongre açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer, bu önemli etkinliğin eğitim araştırmalarına ve öğretmen yetiştirme sistemlerine olan katkısının altını çizdi. Kongre Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ise eğitimin gücünü Türkiye’nin her köşesine yayacaklarına inandığını belirterek, şehit olan öğretmenleri rahmetle andı.

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Demircioğlu, eğitimdeki değişimlerin müfredata dahil edilmesi ve teknolojinin entegrasyonuna dikkat çekti. Yapay zeka ve dijitalleşmenin önemini vurgulayan Demircioğlu, eğitim bağlamında yaşanan meydan okumalara karşı eğitim bilimcilerin sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

“Yaratıcı, üretken ve problem çözen bireyler yetiştirmek zorundayız,” diyen Demircioğlu, eğitim fakültelerinin bu süreçteki rollerinin kritik olduğunu sözlerine ekledi. Öğretmenlerin kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

173 Bildiri ile Zengin İçerik

Kongrede, yapay zeka eğitimi, tarih, sosyal bilgiler, fizik ve okul öncesi eğitim konularında 173 bildiri sunulacak. Ayrıca, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Moderatör Prof. Dr. Adnan Baki "Dijitalleşmenin Vadettikleri", Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu "Yapay Zeka ile Öğretmek", Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit "Yapay Zeka ve Eğitimin Geleceği Öğretmen", ve Prof. Dr. Vasif Nabiyev "Yapay Zeka, Geleceğin Teknolojisi" başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinliğin zengin içerik sunmasının yanı sıra, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Kongreye, sınıf öğretmeni çiftin 4 aylık bebekleriyle katılması ise dikkat çekti.

Kongre, 4 Mayıs'ta sona erecek.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı. Kongrede, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Moderatör Prof. Dr. Adnan Baki "Dijitalleşmenin Vadettikleri", konusunda sunum yaptı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ile Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" başladı. Kongrede, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Moderatör Prof. Dr. Adnan Baki "Dijitalleşmenin Vadettikleri", konusunda sunum yaptı.