DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,11 -0,09%
ALTIN
3.035,46 -0,42%
BITCOIN
2.442.126,49 -2,44%

Trabzonlu Öğrencilerden Akıllı Kuş Yuvası Projesi

Trabzon'daki ortaokul öğrencileri, kuşları korumak için yapay zeka destekli 'Akıllı Kuş Yuvası' projesini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:23
Trabzonlu Öğrencilerden Akıllı Kuş Yuvası Projesi

Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nden öğrenciler, yırtıcı hayvanlara karşı kuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Akıllı Kuş Yuvası’ adlı yenilikçi bir proje geliştirdi.

Projenin Detayları

Fen bilgisi öğretmeni Mahmut Tuğrul İlkbahar danışmanlığında yürütülen proje, öğrenciler Zeynep Öztan ve Ceren Dilli tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında, sincap, tilki ve kedi gibi yırtıcı hayvanlardan gelebilecek tehlikelere karşı kuş yuvalarına entegre bir kamera sistemi yerleştirildi. Yapay zeka teknolojisi kullanarak yırtıcı hayvanların görüntüleri tanımlandı.Güvenlik Mekanizması

Kuş yuvasının girişine entegre edilen kapı, yırtıcı hayvanlar yaklaşınca otomatik olarak kapanarak kuşların güvenliğini sağlıyor. Öğrenciler, bu sayede nesli tükenme tehdidi altındaki türleri koruma hedefiyle çalıştılar.

Öğrencilerin Öğrendikleri

Mahmut Tuğrul İlkbahar, projeye dair şunları söyledi: 'Yapay zekanın geniş bir alan olduğunu biliyoruz. Proje ile öğrencilerimiz görüntü işleme ve yapay zeka konularında pratik deneyim kazanmış oldu.'Gelecek Hedefleri

İlkbahar, projenin geliştirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmayı planladıklarını belirtti.

Öğrencilerin Görüşleri

Öğrencilerden Zeynep Öztan, 'Yapay zekayı günlük hayatımızda duyuyorduk ama pratikte bilmiyorduk. Bu projeyle birlikte öğrendik.' derken, Ceren Dilli ise 'Yuvaya zararlı hayvan görünce ne yapması gerektiğini Microbit kartımıza yükledik.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
2
Iphone kullanıcıları dikkat! Sahte sms ile kimlik avı dolandırıcılığı yapıyorlar...
3
3D hareket algılama özelliğine sahip yeni kapı zili geliştirildi!
4
Trabzonlu Öğrencilerden Akıllı Kuş Yuvası Projesi
5
Yeni Uygulama ile Otel Hizmetlerine Tek Tıkla Erişim
6
ASELSAN Konya'nın Yenilikçi AR-GE Ürünleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı
7
Kütahyalı Öğrenci Dron Yarışmalarında Zirveye Yerleşti

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek