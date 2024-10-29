Trabzonlu Öğrencilerden Akıllı Kuş Yuvası Projesi

Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nden öğrenciler, yırtıcı hayvanlara karşı kuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Akıllı Kuş Yuvası’ adlı yenilikçi bir proje geliştirdi.

Projenin Detayları

Fen bilgisi öğretmeni Mahmut Tuğrul İlkbahar danışmanlığında yürütülen proje, öğrenciler Zeynep Öztan ve Ceren Dilli tarafından gerçekleştirildi. Proje kapsamında, sincap, tilki ve kedi gibi yırtıcı hayvanlardan gelebilecek tehlikelere karşı kuş yuvalarına entegre bir kamera sistemi yerleştirildi. Yapay zeka teknolojisi kullanarak yırtıcı hayvanların görüntüleri tanımlandı.Güvenlik Mekanizması

Kuş yuvasının girişine entegre edilen kapı, yırtıcı hayvanlar yaklaşınca otomatik olarak kapanarak kuşların güvenliğini sağlıyor. Öğrenciler, bu sayede nesli tükenme tehdidi altındaki türleri koruma hedefiyle çalıştılar.

Öğrencilerin Öğrendikleri

Mahmut Tuğrul İlkbahar, projeye dair şunları söyledi: 'Yapay zekanın geniş bir alan olduğunu biliyoruz. Proje ile öğrencilerimiz görüntü işleme ve yapay zeka konularında pratik deneyim kazanmış oldu.'Gelecek Hedefleri

İlkbahar, projenin geliştirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmayı planladıklarını belirtti.

Öğrencilerin Görüşleri

Öğrencilerden Zeynep Öztan, 'Yapay zekayı günlük hayatımızda duyuyorduk ama pratikte bilmiyorduk. Bu projeyle birlikte öğrendik.' derken, Ceren Dilli ise 'Yuvaya zararlı hayvan görünce ne yapması gerektiğini Microbit kartımıza yükledik.' dedi.