Trakya Üniversitesi'nden Yenilik: Güneş Panelleri İçin Otonom Temizleme Sistemi Tescillendi

Trakya Üniversitesi'nde Trende Güneş Paneli Temizliği İnovasyonu

Trakya Üniversitesi, güneş enerjisi sistemlerine yönelik geliştirdiği uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı ile dikkat çekiyor. Bu yenilikçi sistemin, fotovoltaik panellerin verimliliğini artırarak kullanım ömrünü uzattığı bildirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından faydalı model belgesi ile tescillenen bu cihaz, enerji tasarrufunu önemli ölçüde sağlayacak.

Geliştirme Ekibi ve Proje Detayları

Proje, Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Dinçer Akal öncülüğündeki uzman ekip tarafından hayata geçirildi. Takımda yer alan Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı, Prof. Dr. İlhan Umut, Makine Mühendisi Emre Çetinzafer ve Serkon Makine AR-GE Müdürü Yusuf Şener ise prototipin tasarım ve yazılım sürecinde katkı sağladılar.

Çatılardaki Fotovoltaik Panellere Pratik Çözüm

Geliştirilen sistem, çatılarda yer alan fotovoltaik panellerin maruz kaldığı çeşitli kirleticilere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Toz, kir, kuş dışkısı ve yosun gibi etmenler, zamanla enerji verimliliğini düşürebiliyor. Araştırmalara göre, düzenli temizlik yapılmadığında güneş panellerinin yıllık enerji üretiminin yüzde 20 ile yüzde 80 oranında azalabileceği belirtiliyor. Bu durum da hem ekonomik kayıplara hem de panel ömründe ciddi azalmaya yol açıyor.

Ticarileştirme Hedefi

Faydalı model tescili ile fikri mülkiyet hakları koruma altına alınan bu sistemin, yerli üretimle ticarileştirilmesi planlanıyor. İlerleyen dönemlerde enerji sektöründe yaygın kullanıma sunulması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi'nde üretilen ve fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) faydalı model belgesiyle tescillendi. Ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerini otomatik olarak temizleyen "Uzaktan Erişimli Otonom Güneş Paneli Temizleme Sistemi", Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Dinçer Akal (solda) öncülüğündeki ekip tarafından tasarlandı.