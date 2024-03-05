Tüm Apple ürünlerine dev zam: iPhone fiyatları fırladı

Teknoloji devi Apple, Türkiye'de bulunan tüm ürünlerine 4 Mart itibariyle fiyat artışı uyguladı. Özellikle iPhone, MacBook ve iPad gibi popüler ürünlerde gerçekleştirilen bu zam, kullanıcıları ekonomik olarak zor durumda bırakabilir. Apple'ın M3 MacBook Air modelini piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşen bu fiyat güncellemesi, dikkatleri çeken bir diğer gelişme oldu.

Yapılan zamların genel olarak yüzde 5 ile 7 arasında değiştiği gözlemlenirken, öne çıkan bir diğer haber de M1 işlemcili MacBook Air ve 15 inçlik M2 MacBook Air'ın artık satıştan kaldırılması oldu. Bu durum, Apple'ın ürün yelpazesindeki stratejik değişiklikleri işaret ediyor olabilir. Ayrıca, 13 inçlik M2 işlemcili MacBook Air modelinde yüzde 3'lük bir indirim yaşandığı da belirtiliyor.





iPhone fiyatlarındaki zamlar ise dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı. Örneğin, iPhone 15 Pro Max 1 TB modelinin fiyatı 107 bin 999 TL'ye kadar çıktı. Giriş seviyesi model iPhone SE 64 GB ise 28 bin 999 TL'ye kadar yükseldi. Yeni fiyatlar, iPhone kullanıcılarını derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Zam sonrası güncellenen fiyat listelerine göre, Apple Watch, MacBook, iPad, AirPods, ve diğer aksesuarların da fiyatlarında artışlar yaşandığı görülüyor. Özellikle yüksek talep gören ürünlerdeki zamlar, tüketicilerin bütçelerini zorlayabilir.

Apple'ın Türkiye'deki fiyat politikalarındaki bu ani değişiklik, teknoloji severleri ve Apple hayranlarını düşündürüyor. Zamların ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı düşünülse de, bu durum markanın Türkiye stratejisi hakkında da soru işaretleri oluşturuyor. Kullanıcılar, artan fiyatlar karşısında alternatif cihazlara yönelme eğiliminde olabilirler.

iPhone:

iPhone SE 64 GB'nin eski fiyatı 24.999 TL iken, 1 Aralık'ta 26.999 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 28.999 TL'ye çıktı.

iPhone 13 128 GB modeli, eski fiyatı 36.999 TL iken, 1 Aralık'ta 39.999 TL'ye çıkarken, 4 Mart'ta 42.999 TL olarak güncellendi.

iPhone 14 Plus 512 GB'ın eski fiyatı 61.999 TL iken, 1 Aralık'ta 66.999 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 71.999 TL olarak belirlendi.

iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli ise eski fiyatı 92.999 TL iken, 1 Aralık'ta 99.999 TL'ye çıkarak, 4 Mart'ta 107.999 TL'ye yükseldi.

Apple Watch:

Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm modelinin eski fiyatı 14.999 TL iken, 1 Aralık'ta 16.299 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 17.499 TL'ye çıktı.

Apple Watch Ultra 2'nin eski fiyatı 39.999 TL iken, 1 Aralık'ta 42.999 TL'ye çıkarken, 4 Mart'ta 46.499 TL olarak güncellendi.

MacBook:

M1 MacBook Air'in eski fiyatı 32.033 TL iken, 1 Aralık'ta 34.999 TL'ye çıkarak satıştan kaldırıldı.

M2 MacBook Air 13 inç 256 GB modeli eski fiyatı 40.168 TL iken, 1 Aralık'ta 44.499 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 42.999 TL olarak belirlendi.

M3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB modeli ise 4 Mart'ta 47.499 TL fiyatla satışa sunuldu.

AirPods:

2. Nesil AirPods'un eski fiyatı 4.372 TL iken, 1 Aralık'ta 4.849 TL'ye çıkarken, 4 Mart'ta 5.249 TL olarak güncellendi.

AirPods Max'in eski fiyatı 20.846 TL iken, 1 Aralık'ta 22.999 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 24.849 TL olarak belirlendi.

iPad:

11 inç iPad Pro 128 GB modelinin eski fiyatı 28.982 TL iken, 1 Aralık'ta 31.999 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 34.559 TL olarak güncellendi.

12.9 inç iPad Pro 2 TB modeli eski fiyatı 77.592 TL iken, 1 Aralık'ta 85.999 TL'ye çıkarken, 4 Mart'ta 92.879 TL olarak belirlendi.

Diğer Aksesuarlar:

Apple TV 4K 64 GB Wi-Fi'nin eski fiyatı 5.084 TL iken, 1 Aralık'ta 5.599 TL'ye yükselmiş ve 4 Mart'ta 6.049 TL olarak güncellendi.

Apple Parlatma Bezi'nin eski fiyatı 619 TL iken, 1 Aralık'ta 679 TL'ye çıkarken, 4 Mart'ta 739 TL olarak belirlendi.

Bu güncellenmiş fiyatlar, Apple ürünlerindeki zam oranlarını ve değişiklikleri göstermektedir. Fiyat artışları genellikle yüzde 5 ile 7 arasında değişiklik göstermektedir.