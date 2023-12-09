Tüm dünyada internet kesilebilir: 11 yılda bir oluyor...

Dünyayı bekleyen güneş fırtınalarının güçlü olacağı konusunda uyarılar yapılırken bilim insanları, gezegenler etrafında uydu ve internet hizmetlerinin olumsuz ölçüde etkileneceği bilgisi verildi.

KIYAMET YAKLAŞIYOR

İletişim çağının vazgeçilmesi internet günümüzde saatlik kesintilerinden dahi büyük sorunlar yaşanırken pandemi zamanında dünya genelinde sıklık gösteren evden çalışma sistemiyle internete olan ihtiyaç büyüdü.

Güneş'in solar aktivitesini inceleyen bilim insanlarına göre gerçek olasılık olurken her 11 yılda bir ''solar maksimum'' olarak bilinirken karanlık noktalar evrenden geçti. Belirlenen karanlık noktalar ise Güneş'in manyetik alanındaki değişiklikler yer alırken şiddetli patlamalar yaşandı.





2024 YILINDA BAŞLAYABİLİR

Hindistan'daki IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nde, fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, bunun daha erken bir tarihte, 2024 yılının başlarında yaşanacağı bilgisi verilirken güneş fırtınalarının yoğunluğu üzerine sonuçlarda erken tahmin ederek yeni yıl yaklaştıkça daha fazla görüleceği belirtildi. En yoğun fırtınalarda dünya yörüngelerinde alçak uyduların sonucun kötü durumlar yaşanırken yörüngelerin bozulmasıyla iletişim ve nagivasyon uydularında aksamalar yaşanabilir.

KUZEY IŞIKLAR

Nandi'ye işe bir de güzel tarafından bakıldığında patlamalar aynı zamanda güzel aurralar da yaratırken 2024 senesinde aurora avcıları için yeni yıl olduğu belirtildi. Bununla beraber kendi çalışmalarında NASA'nın bulunduğu sonuçlarla farklı olarak Nandi, güneç döngülerinde 9-14 yıl arasında farklılık olabilir. Bu durumda 11 yıl ortalama olarak modern çağda gözlemlenen tüm güneş döngülerinin bireysel periyotlarda ortalamalar belirlenir.