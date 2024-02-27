Tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonu belli oldu: İşte en çok tamir edilen marka ve modeller

AKILLI TELEFONLARIN TAMİR REKORTMENİ HANGİSİ?

Akıllı telefon pazarının lideri olan Apple ve iPhone modelleri, aynı zamanda en çok tamir edilen akıllı telefon markası ve modeli oldu. Electronisc Hub adlı bir araştırma şirketi, iFixit adlı bir tamir sitesinin verilerine dayanarak tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonlarını belirledi.



Buna göre, tüketicilerin en çok tamir yardımı istediği akıllı telefon modeli iPhone 4 oldu. Apple’ın 2010 yılında tanıttığı bu cihaz, o dönemin en popüler akıllı telefonlarından biriydi. Bu yüzden de en çok tamir edilen akıllı telefon olması şaşırtıcı değil.

iPhone 16 serisi ise batarya konusunda iddialı geliyor. Apple’ın yeni akıllı telefonlarında daha büyük kapasiteli bataryalar kullanacağı söyleniyor.

Tüm zamanların en çok arızalanan telefon modelleri





Tamir talebinde Apple, Samsung ve Huawei öne çıkıyor

En çok tamir talebi alan akıllı telefon markası ise 17 milyon 511 bin sayfa görüntülemesiyle Apple oldu. Apple’ı 2 milyon 834 bin tamir talebi ile Samsung izledi. Huawei ise 768 bin 114 ile üçüncü sırada yer aldı.

En çok tamir talep edilen akıllı telefon modeli sıralamasında ise ilk on sıra tamamen iPhone modellerine ait. Bu listede en çok tamir edilen Android akıllı telefonu ise Samsung Galaxy S III oldu. Bu modeli Galaxy S5, S4, S6 ve LG Nexus 5 takip etti.

2022 sonrası çıkan akıllı telefonlarda durum nasıl?





Electronisc Hub, aynı zamanda 2022 sonrası çıkan akıllı telefon modelleri arasında en çok tamir talebi alanları da sıraladı. Bu listede de iPhone 14 Pro Max ilk sırada yer aldı. Bu modeli iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Samsung Galaxy S22 Ultra izledi. Beşinci sırada ise Google Pixel 7 Pro bulunuyor. Bu sonuçlara göre, Android modelleri daha az tamir talebi alıyor.

Akıllı telefon tamiri ne kadar önemli?

En çok tamir edilen akıllı telefon markası ve modeli olmak, kötü bir şey gibi görünse de aslında bu durum, bu cihazların ne kadar uzun süre kullanıldığını gösteriyor. Ayrıca, eski akıllı telefon modelleri, yeni nesil akıllı telefonlara göre daha basit ve kolay onarılabilen bir yapıya sahipti. Şimdiki akıllı telefonlar ise daha karmaşık ve zor onarılabilen bir tasarıma sahip. Bu yüzden, tüketicilerin kendi başlarına akıllı telefonlarını tamir etmeleri pek mümkün olmuyor.

SEO başlıkları ve cevapları

En çok tamir edilen akıllı telefon markası hangisi? En çok tamir edilen akıllı telefon markası Apple’dır.

En çok tamir edilen akıllı telefon modeli hangisi? En çok tamir edilen akıllı telefon modeli iPhone 4’tür.

En çok tamir edilen Android akıllı telefonu hangisi? En çok tamir edilen Android akıllı telefonu Samsung Galaxy S III’tür.

iPhone 16 serisi batarya özellikleri nasıl? iPhone 16 serisi batarya özellikleri, daha büyük kapasiteli bataryalar içereceği iddia ediliyor.

2022 sonrası çıkan akıllı telefonlarda en çok tamir talebi alan model hangisi? 2022 sonrası çıkan akıllı telefonlarda en çok tamir talebi alan model iPhone 14 Pro Max’tir.