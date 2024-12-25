DOLAR
35,26 -0,19%
EURO
36,7 -0,03%
ALTIN
2.964,59 -0,21%
BITCOIN
3.456.953,43 -0,76%

Türk Bilim Adamları Ay ve Mars'ta Domates Üretimini Amaçlıyor

Ege Üniversitesi, Ay ve Mars'taki uzay kolonilerinde domates yetiştirme projeleri geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:32
Türk Bilim Adamları Ay ve Mars'ta Domates Üretimini Amaçlıyor

Uzayda Tarımın Geleceği: Türk Bilim İnsanları Ay ve Mars’ta Domates Üretiyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday öncülüğündeki araştırma ekibi, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyle Ay ve Mars'ta insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi hedefliyor.

Proje kapsamındaki çalışmalar, Doç. Dr. Barış Uzilday ve Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul tarafından yürütülen "Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması" başlıklı projeyi içeriyor.

TÜBİTAK'ın "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenen bu çalışma, uzayda sürdürülebilir bitkisel üretim için kritik bir adım atıyor. Uzaydaki doğal kaynakların sınırlılığı nedeniyle, regolitlerin iyileştirilmesi adına araştırmalar yapılması büyük önem taşıyor.

Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday açıklamasında, "Ay ve Mars regolitlerinin fiziki ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir bitkisel üretim için gereklidir" ifadelerinde bulundu. Uzilday, besin elementleri açısından yetersiz olan bu gezegenlerde ekstrem öncül bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli araştırmaların yapılacağını vurguladı.

Uzilday, önemli bir detay olarak, "Moleküler mekanizmaların aydınlatılması ve regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde besin eksikliği koşullarındaki sinyal mekanizmalarının anlaşılması hedefleniyor" diyerek projenin kapsamını açıkladı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Uzilday'ın daha önce Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzayda gerçekleştirdiği projeleri hatırlatarak ekibi tebrik etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın...

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın (sağda) yürütücülüğündeki TÜBİTAK tarafından desteklenen "Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması" isimli projeyle, Ay ve Mars'ta kurulacak insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak (sağ 2), Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday (sağda), Doç. Dr. Barış Uzilday (solda) ve Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul'u (sol 2) tebrik etti.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Bilim Adamları Ay ve Mars'ta Domates Üretimini Amaçlıyor
2
Erzurum'da 'Eğitim ve Bilişim' Paneli Gerçekleştirildi
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Suudi Arabistan Heyetiyle Görüştü
4
Telegram, Bu Yıl 1 Milyar Doları Aşarak İlk Kez Karlı Hale Geldi
5
OpenAI, Yeni Yapay Zeka Aracı Sora ile Video Üretiminde Devri Açtı
6
Antalya'da 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi Başladı
7
Erciyes Üniversitesi'ne Avrupa'dan 2 Milyon Avro Proje Desteği

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek