Türk Bilim Adamları Ay ve Mars'ta Domates Üretimini Amaçlıyor

Uzayda Tarımın Geleceği: Türk Bilim İnsanları Ay ve Mars’ta Domates Üretiyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday öncülüğündeki araştırma ekibi, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyle Ay ve Mars'ta insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi hedefliyor.

Proje kapsamındaki çalışmalar, Doç. Dr. Barış Uzilday ve Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul tarafından yürütülen "Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması" başlıklı projeyi içeriyor.

TÜBİTAK'ın "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenen bu çalışma, uzayda sürdürülebilir bitkisel üretim için kritik bir adım atıyor. Uzaydaki doğal kaynakların sınırlılığı nedeniyle, regolitlerin iyileştirilmesi adına araştırmalar yapılması büyük önem taşıyor.

Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday açıklamasında, "Ay ve Mars regolitlerinin fiziki ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir bitkisel üretim için gereklidir" ifadelerinde bulundu. Uzilday, besin elementleri açısından yetersiz olan bu gezegenlerde ekstrem öncül bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli araştırmaların yapılacağını vurguladı.

Uzilday, önemli bir detay olarak, "Moleküler mekanizmaların aydınlatılması ve regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde besin eksikliği koşullarındaki sinyal mekanizmalarının anlaşılması hedefleniyor" diyerek projenin kapsamını açıkladı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Uzilday'ın daha önce Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile uzayda gerçekleştirdiği projeleri hatırlatarak ekibi tebrik etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın (sağda) yürütücülüğündeki TÜBİTAK tarafından desteklenen "Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması" isimli projeyle, Ay ve Mars'ta kurulacak insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak (sağ 2), Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday (sağda), Doç. Dr. Barış Uzilday (solda) ve Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul'u (sol 2) tebrik etti.