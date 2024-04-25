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Türk devletlerinden ortak proje için düğmeye basıldı: Uzaya ortak küp uydu yollanacak

Türk devletleri, ortak bir uzay projesine imza atmaya hazırlanıyor. Uzay çalışmalarında iş birliğini güçlendirmek adına mühendislerden oluşan özel ekip ile uzaya ortak uydu fırlatmak için hazırlıklar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:28
Türk devletlerinden ortak proje için düğmeye basıldı: Uzaya ortak küp uydu yollanacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzay ve uydu alanında Türk devletlerinin ortak yürütmekte olduğu çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda yer alan ifadelere göre, Türk devletleri uzaya ortak bir uydu göndermeyi ve uzay çalışmalarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Uzay Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Space Technology Conference kapsamında, TDT Uzay Ajansları 3. Toplantısı için Ankara’ya gelen Azimov, başarılı ve verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade etti. Uzay çalışmaları konusunda ortaklık kurulduğunu belirten Azimov, TDT olarak “Küp Uydu Projesi” için bir teknik ekip kurduklarını söyledi. Hedeflerinin TDT adına uzaya küp uydu fırlatmak olduğunu belirten Azimov, üye devletlerdeki çalışmaları harekete geçirmekte olduklarını vurguladı.

“Türkiye’nin büyük katkısı olacak”

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, uzay çalışmalarında Türkiye’nin büyük bir katkısı olduğunu ifade ederek, “Türkiye yakın zamanda uzaya ilk astronotunu gönderdi ve bundan biz de gurur duyduk. Şimdi de Türksat 6A uydusunu gönderecekler. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri, bizim için oldukça yararlı olacak” ifadelerini kullandı.

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