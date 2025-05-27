DOLAR
38,98 0,1%
EURO
44,25 0,43%
ALTIN
4.141,01 1,08%
BITCOIN
4.269.627,65 -0,03%

Türk Halkı Savunma Sanayi Teknolojilerini Benimsiyor

Gloria Shkurti, Türk halkının savunma sanayisindeki teknoloji ve psikolojik gelişimleri benimsediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:09
Türk Halkı Savunma Sanayi Teknolojilerini Benimsiyor

Türk Halkı Savunma Sanayi Teknolojilerini Benimsiyor

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Gloria Shkurti, Türk halkının savunma sanayisinde gelişen teknolojilere ilgi duyduğunu ifade etti. Shkurti, bu konuda yalnızca teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda psikolojik bir değişim bulunduğuna dikkat çekti.

Shkurti, AA muhabirine verdiği demeçte, SETA'nın hazırladığı “2025 Techpulse Türkiye” raporuna dayanarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin teknoloji ekosistemindeki genel iyimserliğin, özellikle savunma sanayisinde belirgin olduğunu söyledi.

Uzay Rekabetine Katılmak Önemli

Raporun 2024 yılı analizine de değinen Shkurti, ilk Türk astronotunun uzaya gitmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Shkurti, uzay rekabetine katılımın Türkiye için kritik olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Togg'un yola çıkmasının teknoloji ekosistemine olumlu katkılar sağladığını dile getirdi. Devletin projeleri ve vizyonunun da bu gelişmelere destek sunduğunu kaydeden Shkurti, en önemli projelerden birinin HIT-30 programı olduğunu aktardı. Bu programla yarı iletkenler, uzay ve yapay zeka gibi alanlara teşviklerin verileceğini ifade etti.

Yapay Zeka Gelişiminde Türkiye'nin Yeri

Shkurti, dünyada yaşanan büyük teknolojik gelişmelerin, özellikle Çin ve Amerika arasındaki rekabetten kaynaklandığını belirtti. Türkiye'nin de yapay zeka ve büyük dil modelleri geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. Örneğin, T3 Vakfı tarafından geliştirilen T3 Ai, Türkiye'nin bu alandaki çabalarını pekiştiriyor.

Shkurti, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının, güvenliğini arttırmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Türk dünyası, Balkan ülkeleri, Afrika ve Körfez ülkeleri ile teknoloji alanında potansiyel ortaklıkların kurulabileceği yönündeki düşüncelerini paylaştı.

Teknolojideki Psikolojik Gelişmeler

Teknolojinin hızla ilerlediğini ve bunun takip edilmesinin zor olduğunu dile getiren Shkurti, Türk halkının savunma sanayisindeki teknolojileri daha çok benimsediğini söyledi. Kurum ve bireylerin inançlarının birleşmesi ile neler başarılabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Sağlık Teknolojileri ve Uzay Teknolojilerine Yönelim

Shkurti, savunma sanayisindeki gelişmeleri takiben sağlık teknolojilerinin önemli bir alan haline geldiğine değindi. Türkiye'nin sağlık alanında önemli veriler elinde bulundurduğunu kaydetti.

Uzay teknolojilerine daha fazla odaklanılması gerektiğini vurgulayan Shkurti, gelecekte savaşın uzay alanında yoğunlaşacağını öngördü. Hem Amerika hem de Çin politikalarında bunu gözlemlemenin mümkün olduğu ifade edildi.

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Gloria Shkurti, AA muhabirine...

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Gloria Shkurti, AA muhabirine SETA'nın hazırladığı "2025 Techpulse Türkiye" (Türkiye Teknoloji Nabzı 2025) raporuna dair değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Halkı Savunma Sanayi Teknolojilerini Benimsiyor
2
Türk Telekom abonelik ücretlerine zam yaptı
3
Karabük'te 2. Bilim Şenliği: Genç Yetenekler Projelerini Sergiledi
4
DENEYAP Final Sergisi: Geleceğin Teknoloji Yıldızları Buluştu
5
Kocaeli'de 6. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları Başladı
6
Edirne'de Geleceğin Teknoloji Yıldızları Projelerini Sergiledi
7
Kas Hastası İkizlerden Yapay Zeka ile 1000 Müzik Eseri

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!