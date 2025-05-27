Türk Halkı Savunma Sanayi Teknolojilerini Benimsiyor

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Gloria Shkurti, Türk halkının savunma sanayisinde gelişen teknolojilere ilgi duyduğunu ifade etti. Shkurti, bu konuda yalnızca teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda psikolojik bir değişim bulunduğuna dikkat çekti.

Shkurti, AA muhabirine verdiği demeçte, SETA'nın hazırladığı “2025 Techpulse Türkiye” raporuna dayanarak değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin teknoloji ekosistemindeki genel iyimserliğin, özellikle savunma sanayisinde belirgin olduğunu söyledi.

Uzay Rekabetine Katılmak Önemli

Raporun 2024 yılı analizine de değinen Shkurti, ilk Türk astronotunun uzaya gitmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Shkurti, uzay rekabetine katılımın Türkiye için kritik olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Togg'un yola çıkmasının teknoloji ekosistemine olumlu katkılar sağladığını dile getirdi. Devletin projeleri ve vizyonunun da bu gelişmelere destek sunduğunu kaydeden Shkurti, en önemli projelerden birinin HIT-30 programı olduğunu aktardı. Bu programla yarı iletkenler, uzay ve yapay zeka gibi alanlara teşviklerin verileceğini ifade etti.

Yapay Zeka Gelişiminde Türkiye'nin Yeri

Shkurti, dünyada yaşanan büyük teknolojik gelişmelerin, özellikle Çin ve Amerika arasındaki rekabetten kaynaklandığını belirtti. Türkiye'nin de yapay zeka ve büyük dil modelleri geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. Örneğin, T3 Vakfı tarafından geliştirilen T3 Ai, Türkiye'nin bu alandaki çabalarını pekiştiriyor.

Shkurti, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının, güvenliğini arttırmak amacıyla yapıldığını vurguladı. Türk dünyası, Balkan ülkeleri, Afrika ve Körfez ülkeleri ile teknoloji alanında potansiyel ortaklıkların kurulabileceği yönündeki düşüncelerini paylaştı.

Teknolojideki Psikolojik Gelişmeler

Teknolojinin hızla ilerlediğini ve bunun takip edilmesinin zor olduğunu dile getiren Shkurti, Türk halkının savunma sanayisindeki teknolojileri daha çok benimsediğini söyledi. Kurum ve bireylerin inançlarının birleşmesi ile neler başarılabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Sağlık Teknolojileri ve Uzay Teknolojilerine Yönelim

Shkurti, savunma sanayisindeki gelişmeleri takiben sağlık teknolojilerinin önemli bir alan haline geldiğine değindi. Türkiye'nin sağlık alanında önemli veriler elinde bulundurduğunu kaydetti.

Uzay teknolojilerine daha fazla odaklanılması gerektiğini vurgulayan Shkurti, gelecekte savaşın uzay alanında yoğunlaşacağını öngördü. Hem Amerika hem de Çin politikalarında bunu gözlemlemenin mümkün olduğu ifade edildi.

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Gloria Shkurti, AA muhabirine SETA'nın hazırladığı "2025 Techpulse Türkiye" (Türkiye Teknoloji Nabzı 2025) raporuna dair değerlendirmelerde bulundu.