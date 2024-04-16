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Türkiye’nin uydusu İMECE tam bir yıldır uzayda

Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu olan İMECE, uzaydaki ilk senesini tamamladı. 15 Nisan 2023 yılında fırlatılan uydu, bir yıldır görevini başarılı bir şekilde yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 17:42
Türkiye’nin uydusu İMECE tam bir yıldır uzayda

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve yüzde 60 oranında yerli olan ve 15 Nisan 2023 tarihinde uzaya fırlatılan İMECE, uzaydaki ilk senesinin başarılı bir şekilde tamamladı. Türkiye’nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu olan İMECE’nin görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirdiği bilgisi verildi.

İMECE uzaydaki ilk yılını tamamladı

İMECE'nin göreve başladığında aldığı ilk görüntü, TOGG Teknoloji Kampüsü'nden olmuştu. Yaklaşık olarak 700 km. yükseklikte saatte 27 bin km. hızla hareket etmekte olan İMECE uydusu, dünyanın her yerinden metre altı çözünürlükte görüntü alabiliyor.

İMECE’nin birinci yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 8 Temmuz 2024 tarihinde ise TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılacağını duyurdu.

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