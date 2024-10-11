Türkiye, Üst Orta Gelir Grubunda En İnovatif 3. Ülke Oldu

Türkiye, Üst Orta Gelir Grubunda Ön Palana Çıkıyor

Küresel İnovasyon Endeksi (GII) 2023 raporuna göre, Türkiye, üst orta gelir grubunda en inovatif 3. ülke konumuna yükseldi. Bu başarı, Türkiye'nin inovasyon alanındaki gelişimini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.

İsviçre, Dünyanın En İnovatif Ülkesi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan raporda, İsviçre, 67,5 endeks puanı ile üst üste 14. kez dünyanın en inovatif ülkesi unvanını kazandı. İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri ise sırasıyla 64,5 ve 62,4 puan ile onu takip etti.

Türkiye'nin Başarısı ve Öne Çıktığı Alanlar

Türkiye, 2023 yılında genel sıralamada 39 puanla 37. sırada yer alırken, üst orta gelir grubunda Çin ve Malezya'nın ardından 3. sırayı aldı. Ticari markalar ve endüstriyel tasarımlar alanında dünya üzerinde 1. sırada yer alması, bu başarıyı daha da anlamlı kılmakta.

Türkiye'nin Karşılaştığı Zorluklar

Ancak Türkiye, iş gücü piyasasında bilgiye dayalı istihdam oranında düşük performans sergileyerek 62. sırada yer buldu. Bu durum, inovasyon performansını iyileştirmek adına atılması gereken adımları işaret ediyor.

Diğer Ülkelerin Durumu

Küresel İnovasyon Endeksi'nde Hindistan, alt orta gelir grubunda liderliği sürdürürken, Vietnam ve Filipinler sırasıyla 2. ve 3. sırada bulunuyor. Düşük gelir grubunda ise Ruanda, Togo ve Uganda öne çıkmakta.

Sonuç olarak, Türkiye'nin inovasyon alanındaki yükselişi, ekonomik ve ticari potansiyelinin artışını göstermektedir. Bu başarının devam etmesi için sektörel ve yapısal iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.