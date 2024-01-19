Turknet’ten abonelik fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar!

TurkNet, internet fiyatlarına bir zam daha yaptı. Peki, son zamla beraber yeni fiyatlar ne kadar oldu? İşte detaylar...

Turknet’ten abonelik fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar!
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Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcılarından TurkNet’ten bugün abonelerine zam haberi geldi. Turknet tarafından gönderilen mesajda, abonelik fiyatlarına zam yapılacağı aktarıldı. Şirket, daha öncesinde yaptığı gibi peşin ödemelerde bir yandan daha az ücret ve bir yandan da bir sene sabit fiyat garantisi sağlayacak.

TurkNet'in müşterilerine ilettiği mesajda, zamlı fiyatların şubat ayı itibari ile geçerli olacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, aboneler, ocak ayı için önceki fiyattan ödeme gerçekleştirecek. Şubat ayında da zamlı tarife devreye girecek.

turknet

İŞTE YENİ FİYATLAR

Fiber (100 Mbps): Eski fiyat: 299,90 TL Yeni fiyat: 399,90 TL

GigaFiber (1000 Mbps): Eski fiyat: 299,90 TL Yeni fiyat: 399,90 TL

Öte yandan, Turknet, abonelerine sağladığı sabit fiyat kampanyası kapsamında şu açıklamayı yaptı:

“Yıllık internet bedelinizi peşin ödeyerek zamlardan etkilenmeden 1 sene süresinde aylık 299,90 liraya sabitleyebilirsiniz. Ayrıca, tek çekim veya bankanız tarafından sağlanan 6 aya varan taksit fırsatıyla beraber. İstediğinizde hizmetinizi iptal edebilir ve kalan ücreti iade alabilirsiniz.”

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