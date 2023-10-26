Vergisiz telefon için başvuru şartları belirlendi

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen vergisiz telefon kampanyasından faydalanacak kişiler belli oldu! Bu şartların taşınması gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI AÇIKLANDI

Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanacak vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği ile ilgili gelişmeler Resmi Gazete aracılığıyla paylaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre telefonun satın alınacağı tarihten itibaren 26 yaşından gün alınmaması gerekiyor. Aynı zamanda açıköğretim öğrencileri de kampanyadan faydalanamayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan üniversite öğrencileri bir defaya mahsus vergisiz cihaz alabilecek ve bir senelik internet desteğinden faydalanacak. Vergisiz satışlarda üst sınır 9 bin 500 TL olarak belirlendi. Öğrenciler internet desteğinden de faydalanacak. Bir hatla sınırlı tutulmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, en fazla 10 GB, senelik 120 GB internet desteği sağlanacak.





Kampanya 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak. Cihaz destek tutarı toplam 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Mobil telefonlar en az 2 tam sene satın alan kişi tarafından kullanılacak. Eğer cihaz 2 sene içinde satılırsa ya da başka kullanıcı tarafından kullanıldığı tespit edilirse destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle gecikme zammı hesaplanarak faizle birlikte destek geri alınacak. Güncel olarak piyasada 9 bin 500 TL ve altı olarak satılan telefon modelleri ve fiyatları şu şekilde;

-SAMSUNG

Galaxy A31: 9.499 TL

Galaxy A32: 9.399 TL

Galaxy M33 5G: 9.000 TL

Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

Galaxy M22: 8.684 TL

Galaxy A22: 8.588 TL

Galaxy M14 5G: 8.526 TL

Galaxy A21s: 8.499 TL

Galaxy A24: 8.299 TL

Galaxy A30: 7.900 TL

Galaxy M23 5G: 7.719 TL

Galaxy A12: 7.719 TL

CASPER

Via X30 Plus: 9.399 TL

Via X30

GENERAL MOBİLE

Gm 24 Pro: 9.459 TL

Gm 21 Pro: 9.000 TL

Gm 22 Pro: 7.899 TL

Gm 23: 5.540 TL

HUAWEİ

Nova 9 SE: 9.399 TL

Nova Y90: 9.150 TL

Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

Huawei P40 Lite: 7.899 TL

XİAOMİ

Redmi Note 12S: 9.452 TL

Redmi Note 11S: 8.999 TL

Redmi Note 12: 8.587 TL,

Redmi Note 10S: 8.499 TL

Redmi Note 11: 8.390 TL

Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

Redmi 10 2022: 5.999 TL

Redmi 9C: 4.799 TL

REALME

Realme 10 128 GB: 9.499 TL

Realme XT 128 GB: 8.999 TL

Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

Realme 6 Pro: 8.999 TL

Realme C55 128 GB: 7.999 TL

VİVO

Vivo Y35: 9.248 TL

Vivo Y36: 9.049 TL

Vivo Y22: 7.260 TL

Vivo Y16: 4.899 TL

HONOR

X9a 5G: 9.199 TL

OPPO

Oppo A91: 8.999 TL

Oppo A54: 6.399 TL

POCO

M3 Pro 5G: 8.999 TL

M3 128 GB: 8.455 TL

INFİNİX

Infinix Note 30: 8.079 TL

Infinix Note 12: 7.149 TL

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL