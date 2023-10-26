Vergisiz telefon için başvuru şartları belirlendi
Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen vergisiz telefon kampanyasından faydalanacak kişiler belli oldu! Bu şartların taşınması gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI AÇIKLANDI
Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanacak vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği ile ilgili gelişmeler Resmi Gazete aracılığıyla paylaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre telefonun satın alınacağı tarihten itibaren 26 yaşından gün alınmaması gerekiyor. Aynı zamanda açıköğretim öğrencileri de kampanyadan faydalanamayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan üniversite öğrencileri bir defaya mahsus vergisiz cihaz alabilecek ve bir senelik internet desteğinden faydalanacak. Vergisiz satışlarda üst sınır 9 bin 500 TL olarak belirlendi. Öğrenciler internet desteğinden de faydalanacak. Bir hatla sınırlı tutulmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, en fazla 10 GB, senelik 120 GB internet desteği sağlanacak.
Kampanya 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak. Cihaz destek tutarı toplam 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Mobil telefonlar en az 2 tam sene satın alan kişi tarafından kullanılacak. Eğer cihaz 2 sene içinde satılırsa ya da başka kullanıcı tarafından kullanıldığı tespit edilirse destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle gecikme zammı hesaplanarak faizle birlikte destek geri alınacak. Güncel olarak piyasada 9 bin 500 TL ve altı olarak satılan telefon modelleri ve fiyatları şu şekilde;
-SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL
Galaxy A12: 7.719 TL
CASPER
Via X30 Plus: 9.399 TL
Via X30
GENERAL MOBİLE
Gm 24 Pro: 9.459 TL
Gm 21 Pro: 9.000 TL
Gm 22 Pro: 7.899 TL
Gm 23: 5.540 TL
HUAWEİ
Nova 9 SE: 9.399 TL
Nova Y90: 9.150 TL
Nova 8i 128 GB: 8.700 TL
P30 Lite 64 GB: 7.999 TL
Huawei P40 Lite: 7.899 TL
XİAOMİ
Redmi Note 12S: 9.452 TL
Redmi Note 11S: 8.999 TL
Redmi Note 12: 8.587 TL,
Redmi Note 10S: 8.499 TL
Redmi Note 11: 8.390 TL
Redmi Note 10 5G: 7.999 TL
Redmi 10 2022: 5.999 TL
Redmi 9C: 4.799 TL
REALME
Realme 10 128 GB: 9.499 TL
Realme XT 128 GB: 8.999 TL
Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL
Realme 6 Pro: 8.999 TL
Realme C55 128 GB: 7.999 TL
VİVO
Vivo Y35: 9.248 TL
Vivo Y36: 9.049 TL
Vivo Y22: 7.260 TL
Vivo Y16: 4.899 TL
HONOR
X9a 5G: 9.199 TL
OPPO
Oppo A91: 8.999 TL
Oppo A54: 6.399 TL
POCO
M3 Pro 5G: 8.999 TL
M3 128 GB: 8.455 TL
INFİNİX
Infinix Note 30: 8.079 TL
Infinix Note 12: 7.149 TL
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL