Vivo'nun o modeli 32 bin düşürme testinden başarıyla geçti

Teknoloji dünyasının kalite ve dayanıklılıkla anılan markalarından biri olan Vivo, Tüketiciyi Koruma Haftası'nda dikkat çekici bir modelle öne çıkıyor: Vivo V29 5G. Yüksek kalite standartlarına sahip bu akıllı telefon, her adımda ayrıntılı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.





VİVO V29 5G NE SUNUYOR?

Tüketici farkındalığına ve haklarının korunmasına odaklanan bu özel haftada Vivo, V29 5G modeliyle öne çıkıyor. Ürünün üretimden tüketiciye kadar her aşaması sıkı kontrolden geçiyor. Bu bakım uzun ömürlü ve sorunsuz bir deneyim sağlar.

32 bin kez düşürülme, 6 bin kez kulaklık girişi, 150 bin kez açma/kapama düğmesi gibi karmaşık işlemlerden geçen cihaz, -20°C ile 50°C arasındaki ekstrem sıcaklıklara karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Şarj kablosunun bağlantı ve kopma testleri 10 bin kez yapıldı. Bu, yaşamın kullanıcılara sunulan dayanıklılık ve kaliteye olan bağlılığını gösterir.

Bu özelliği sayesinde suya ve toza karşı en üst düzeyde koruma sunan IP68 sertifikasına sahip olan Vivo V29 5G, kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Su altı dahil her türlü hava koşulundaki performansıyla öne çıkan cihaz, 50 megapiksel OIS Ultra Detection kamerasıyla yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı sunuyor.





Türkiye fabrikasının yaşamdaki üretim kalitesi, yüzey montaj teknolojisinde yüzde 99,85 hata oranı ve yüzde 99,92 nihai kalite kontrolüyle öne çıkıyor. Yalnızca başarılı bir şekilde test edilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesi, az sayıda onarımın ve yüksek müşteri memnuniyetinin olduğu bir sektörde yaşam konumunu garanti eder.

Vivo, yenilikçi bir adımla kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan pil ömrü ve sağlık sorununa çözüm sunmaya hazırlanıyor. Yakında duyurulacak bu yeni teknolojiyle vivo, Türkiye'de yeni yollar yaratarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek istiyor.