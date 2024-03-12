Bist 100
9.039,77 1%
DOLAR
32,05 0,09%
EURO
35,02 -0,01%
ALTIN
2.211,46 -1,08%

Vivo'nun o modeli 32 bin düşürme testinden başarıyla geçti

Vivo V29 modeli 32 bin düşürme testinden başarıyla sonuçlandı. Vivo V29 5G teknoloji severlere ne sunuyor? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:34
Vivo'nun o modeli 32 bin düşürme testinden başarıyla geçti

Teknoloji dünyasının kalite ve dayanıklılıkla anılan markalarından biri olan Vivo, Tüketiciyi Koruma Haftası'nda dikkat çekici bir modelle öne çıkıyor: Vivo V29 5G. Yüksek kalite standartlarına sahip bu akıllı telefon, her adımda ayrıntılı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.

vivo v29

VİVO V29 5G NE SUNUYOR?

Tüketici farkındalığına ve haklarının korunmasına odaklanan bu özel haftada Vivo, V29 5G modeliyle öne çıkıyor. Ürünün üretimden tüketiciye kadar her aşaması sıkı kontrolden geçiyor. Bu bakım uzun ömürlü ve sorunsuz bir deneyim sağlar.

32 bin kez düşürülme, 6 bin kez kulaklık girişi, 150 bin kez açma/kapama düğmesi gibi karmaşık işlemlerden geçen cihaz, -20°C ile 50°C arasındaki ekstrem sıcaklıklara karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Şarj kablosunun bağlantı ve kopma testleri 10 bin kez yapıldı. Bu, yaşamın kullanıcılara sunulan dayanıklılık ve kaliteye olan bağlılığını gösterir.

Bu özelliği sayesinde suya ve toza karşı en üst düzeyde koruma sunan IP68 sertifikasına sahip olan Vivo V29 5G, kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Su altı dahil her türlü hava koşulundaki performansıyla öne çıkan cihaz, 50 megapiksel OIS Ultra Detection kamerasıyla yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydı sunuyor.

v29

Türkiye fabrikasının yaşamdaki üretim kalitesi, yüzey montaj teknolojisinde yüzde 99,85 hata oranı ve yüzde 99,92 nihai kalite kontrolüyle öne çıkıyor. Yalnızca başarılı bir şekilde test edilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesi, az sayıda onarımın ve yüksek müşteri memnuniyetinin olduğu bir sektörde yaşam konumunu garanti eder.

Vivo, yenilikçi bir adımla kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan pil ömrü ve sağlık sorununa çözüm sunmaya hazırlanıyor. Yakında duyurulacak bu yeni teknolojiyle vivo, Türkiye'de yeni yollar yaratarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Komşusuna wifi şifresi verenler aman dikkat! Bu karar komşuları birbirine küstürecek
2
WhatsApp mesaj sabitleme nedir, nasıl yapılır! WhatsApp yeni özelliği duyurdu
3
Apple'ın en hızlı cihazlarında şaşırtan liste!
4
Oppo'nun bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak
5
Bu yıl çıkması beklenen 5 akıllı telefon
6
Vivo'nun o modeli 32 bin düşürme testinden başarıyla geçti
7
Apple iOS 17.4.1 güncellemesiyle yeni özellikler getiriyor

Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Tüm borçlarını kapatma sözü verene kredi: 25.000 TL- 70.000 TL şok koşullarda ödenecek

Bankalardan ani karar! Artık her kullanıcı bu ücreti ödeyecek

Asgari ücretlilere 8.217 TL kazandıracak formül açıklandı! Mesai ücretlerine dikkat

SGK az önce herkese duyurdu! Bunu yapanlara bir kuruş maaş yok

Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Bankada parası olanlara büyük şok! Maliye'nin kararı şoke edecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Mart ayında maaş alacaklar yaşadı: Yüzde 70 zamma imzalar atıldı

Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar oh diyecek! 1 ay boyunca aynı kalacak