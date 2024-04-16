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vivo V30 serisi dev bataryasıyla satışa çıktı!

vivo, vivo V30'u çevrimiçi ortamda ve mağazalarda piyasaya sürdü. Star ışığı portresine sahip olan telefon, Türkiye'nin ilk pil durumu takip özelliğine sahip Android telefonudur.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:12
vivo V30 serisi dev bataryasıyla satışa çıktı!

vivo, yeni akıllı telefonu V30'u Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Bu, normal bir flaş alanının 19 katı alanın üzerinde 50 kat daha fazla yumuşak ışık yaydığı söylenen 'Star Işığı Portresi' özelliğiyle vurgulanıyor.

vivo, Türkiye'nin ilk pil sağlığı izleme özelliğine sahip Android telefonu V30 için pil sağlığının %80'in altına düşmesi halinde 4 yıl ücretsiz değiştirme garantisi sunuyor. Aynı zamanda şirket, dört yıllık pil ömrü teknolojisinde V30 Lite ve Y serisi de dahil olmak kaydıyla gelecek tüm vivo modellerine dahil edileceğini duyurdu.

vivo V30 teknik özellikleri

Akıllı telefonun pil sağlığı, 1.600 şarj/deşarj döngüsünden sonra bile %80'in altına düşmüyor ve Süper Pil Tasarrufu ile BlueVolt teknolojilerinin cihazın güvenilirliğini artırdığı ve pil ömrünü uzattığı iddia ediliyor. Ayrıca vivo, kullanıcıların pil sağlığı özelliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için vivo'nun pil sağlığı izleme özelliğini de iyileştirdiğini duyurdu. Bu nedenle kullanıcılar diledikleri zaman telefonlarının pil durumunu kontrol edebilirler.

vivo, Starlight Portrait'ın geliştirilmiş bir kamera sistemiyle stüdyo kalitesinde portreler çekebileceğini iddia ediyor. Star Işığı Portresi, yüzünüzden yansıyan ortam ışığının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı ve yüzünüzün karanlık bölgelerini doğal ışıkla aydınlatarak yüzünüzün daha parlak görünmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Star Işığı Portresi, ayrıca en iyi sonuçları elde etmek adına parlaklığı çevredeki parlaklığa ve insanların kameraya uzaklığına bağlı olarak akıllıca ayarlayabildiği iddia ediliyor. Bu özellik, konu yakındayken bile yumuşak ve parlak ışık, uzaktayken bile net ışık sağlar.

vivo V30 teknik özellikleri

vivo'nun yeni akıllı telefonu olan V30, 50 MP otomatik odaklı grup selfie kamerası, 92° geniş açılı kamera ve 119° görüş alanına sahip 50 MP otomatik odaklı ultra geniş açılı arka kamerayla donatılmıştır. Yapay zeka grup portresi algoritmasıyla donatılan cihazın aynı fotoğraf karesi içine 30 kişiye kadar grup fotoğrafı çekebileceği söyleniyor.

İki renk seçeneğiyle sunulan yeni vivo V30, 2.5D camdan yapılmış buz beyazı renkli bir 3D desene sahitir. Arktik Siyah rengi, florit yansıma önleyici cam kapağa sahiptir. vivo, cihazın kamera modülü etrafındaki 0,35 mm kalınlığındaki metal yüzeyin parlatılması için elmas kesme teknolojisinin kullanıldığını söylüyor. Vivo, IP54 toz geçirmezlik ve su geçirmezlik sertifikası alan V30'un, yeni geliştirilen ıslak el dokunma algoritması sayesinde ıslak ellerle bile normal şekilde kullanılabileceğini iddia ediyor.

vivo V30 teknik özellikleri

Düşmeye karşı korumayı göz önünde bulunduran V30, tam vücut yastıklama teknolojisine sahiptir. Ana ünitenin ön tarafında derinliği de daha da artırmayı ve ekran yüzeyinin dayanıklılığını artırmayı amaçlayan "Schott α" cam kullanılırken, arka kısmında lensin düşürüldüğünde çizilmesini veya hasar görmesini önlemek için bir lens camı çerçevesi kullanılıyor.

Online ve fiziki mağazalarda satışa sunulan vivo V30'u vivo online mağazadan sipariş eden kullanıcılara 3 ay faizsiz taksit imkanıyla 1.499 TL değerindeki vivo TWS 3e kablosuz kulaklık ile birlikte Murat Boz'un imzasını taşıyan bir fotoğrafı hediye olarak verilecek. Vivo V30'un 12GB + 256GB versiyonu 26.999 TL perakende fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulurken, 12GB + 512GB versiyonu ise 29.999 TL perakende fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

vivo V30 teknik özellikleri

vivo V30 teknik özellikleri

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