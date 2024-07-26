WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Meta AI, şu anda 22 ülkede kullanıma sunuldu ve kullanıcıların yapay zeka ile daha etkileşimli hale gelmesini sağlayacak. Bu ülkeler arasında Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun gibi çeşitli yerler bulunuyor. Zuckerberg, bu genişlemenin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda dil seçeneklerini de kapsadığını vurguladı.





META AI'NIN DİL ÇEVİRİ ÖZELLİKLERİ

Meta AI, kullanıcıların Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerini çevirebilmesini sağlıyor. Yakında daha fazla dilin ekleneceği de duyuruldu. Şu anda birkaç Avrupa dilinde erişilebilir olmasına rağmen, Avrupa'daki kullanıcılar henüz sohbet robotuna erişim sağlayamıyor.

YAPAY ZEKA İLE FOTOĞRAF DÜZENLEME

Meta AI, kullanıcıların fotoğrafları kolaylıkla düzenleyebilmesini sağlayan yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcılar, yapay zekadan belirli öğeleri eklemesini veya çıkarmasını, renkleri ayarlamasını ya da genel kompozisyonu değiştirmesini isteyebilecek. Bu özellik, şu anda İngilizce olarak sunuluyor, ancak kısa süre içinde diğer dillerde de kullanılabilir hale gelecek.





IMAGİNE YOURSELF ÖZELLİĞİ

Zuckerberg, Meta AI'nın Imagine Yourself özelliğini tanıtarak, kullanıcıların hayal ettikleri senaryoları gerçeğe dönüştürebileceğini belirtti. Kullanıcılar, "Imagine me" yazarak ve istedikleri bir senaryoyu tanımlayarak kişiselleştirilmiş bir görüntülerini oluşturabilirler. Bu özellik, şu anda ABD'de beta olarak sunuluyor ve yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılacak.

KULLANICI FOTOĞRAFLARINI YÖNETME

Kullanıcılar, Meta AI sohbet robotu ayarlarında fotoğraflarını istedikleri zaman sıfırlayabilir veya silebilirler. Bu gelişmiş özellikler, Google Play Store'dan Android için WhatsApp ve App Store'dan iOS için WhatsApp'ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye sunulacak.

Bu yeni özellikler, WhatsApp kullanıcılarının yapay zekayı daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, uygulamanın işlevselliğini önemli ölçüde artıracak.