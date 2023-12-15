WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geldi!

WhatsApp, mesajları bireysel sohbetlere ve gruplara sabitleme özelliğini tanıttı. Artık mesajları eskisi gibi silemeyeceksiniz.

WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geldi!
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Şirket, kullanıcıların artık metinler, anketler, fotoğraflar ve emojiler dahil her türlü konuşmayı sabitleyebileceklerini duyurdu. Ancak kullanıcılar aynı anda yalnızca bir sohbeti sabitleyebilir. Bu özellik, önemli bilgilere hızla erişmek için harika bir çözümdür.

Bildiğiniz gibi bazen WhatsApp kanalınızda önemli bilgiler kaybolabiliyor. Gruptaki herkes yönetici izniyle mesajları sabitleyebilir. WhatsApp'ın rakibi Telegram şu anda bireysel ve grup sohbetlerinde mesaj sabitleme seçenekleri sunuyor. Platformun bu işlevselliği kanallara genişletip genişletmeyeceği şu anda belli değil.

WhatsApp'a mesaj sabitleme özelliği geldi!

Whatsapp'ta bir mesajı nasıl sabitlerim?

Android: Bir mesaj seçin, > Sabitle'ye dokunup basılı tutun ve bir sabitleme süresi seçin (24 saat, 7 gün ya da 30 gün).

iPhone: Mesajı seçili tutun. Diğer seçenekler > Sabitle'ye dokunun > Bir sabitleme süresi seçin (24 saat, 7 gün ya da 30 gün).

Sabitlenmiş mesajlar, siz silene kadar sohbetin üst kısmında bir banner olarak görünecektir. Silmek için mesaja basmanız ve "Sil" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Bu özellik kullanıcılara aşamalı olarak sunulacaktır ve uygulamanızın güncel olması gerekecektir.

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