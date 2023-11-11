WhatsApp herkese mesaj ile bildirdi: Artık tamamen gizlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Bu özellik nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp herkese mesaj ile bildirdi: Artık tamamen gizlenebilecek
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WhatsApp'a yeni özellik gelitor. Yeni özellik ile gizleme yapılacak. Gelecek olan gizleme özelliği nedir? Tüm detaylar haberimizde.

WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR!

WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Arama kısmında IP adresi gizlenebilecek. Kullanıcılar konum ve kişisel bilgilerini koruma altına alınabilecek.whatsapp

WhatsApp sürekli kullanıcılarına yeni özellikler sunmaktadır. Gizlilik esaslı yenilikler yapılmaktadır. Uygulama kullanma esnasında aradığınız kişilerde IP adresi gizleme özelliği tanınacaktır. Aradığınız kişinin IP adresini öğrenmek, konumu, internet sağlayıcı bilgileri artık gizlenecektir. Gizlilik ve güvenlik temelli bir yenilik gelmiş bulunmaktadır. WhatsApp peer- to- peer bağlantısıyla aramaları bağlantı kurarak iletmektedir. Her iki kişi cihazlarından birbirlerinin IP adresini öğrenemeyecektir. 'Gizlilik Kontrolü' başlığı altında özellik tanımlanmıştır.

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