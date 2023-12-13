WhatsApp mesaj sabitleme nedir, nasıl yapılır! WhatsApp yeni özelliği duyurdu

WhatsApp, anlık iletişim uygulaması olarak büyük bir kullanıcı kitlesine hitap ederken, karşımıza çıkan yenilik, Mesaj Tutma özelliği oldu. Meta'nın sahipliğini üstlendiği bu oldukça popüler uygulama, sohbetlerdeki mesajları sabitleme özelliğiyle kullanıcıların iletişim deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Bu inovatif özellik, kullanıcılara metin, anket, resim ve hatta emojiler dahil olmak üzere her türden mesajı sabitleme olanağı tanıyor. Fakat, dikkat çekici bir ayrıntı, aynı anda yalnızca bir mesajın sabitlenebileceği. Bu özellik, özellikle belirli ve önemli mesajların hızlı bir şekilde erişilebilirliğini artırarak iletişimi daha etkili hale getiriyor.





Bu güncelleme, aslında Facebook Messenger uygulamasının bir özelliğini WhatsApp'a entegre etti. Meta, zaten Messenger kullanıcılarına tanıdık gelen bu özelliği şimdi WhatsApp kullanıcılarına sunuyor. Ancak, herkesin hemen göremeyebileceği bir nokta var. Bu özelliğe erişmek için, kullanıcıların uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.

Peki, bu Mesaj Tutma özelliğini kullanma süreci nasıl işliyor? Oldukça basit! Kullanıcılar, bir mesajı sabitlemek istediklerinde, mesaja uzun süre basmaları ve ardından çıkan seçenekler arasından "Tut" seçeneğine dokunmaları yeterli. Varsayılan olarak belirlenen tutma süresi ise yedi gün. Ancak, kullanıcılar istedikleri takdirde bu süreyi 24 saat veya 30 gün gibi farklı bir zaman dilimine de ayarlayabilirler.





WhatsApp'ın getirdiği bu yenilik, kullanıcılara iletişimlerini daha fazla kişiselleştirme ve organize etme imkanı sunarken, iletişimi daha kolay ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Bu özelliğin kullanıcılar arasında hızla benimsenmesi ve günlük iletişim alışkanlıklarını şekillendirmesi bekleniyor.