WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor

Platformların reklam rekabeti devam ediyor! Akıma WhatsApp platformu da katıldı! Tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp rakiplerine uydu: Reklam dönemi başlıyor
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Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen WhatsApp uygulamasında yeni reklam dönemi başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tüm dünyada mesajlaşma ve konuşma amacıyla tercih edilen WhatsApp uygulamasında gelen kutusunda reklam gösterme planlarının olmadığı öğrenildi. Yani iddialara göre mesajlaşırken bir anda kişilerin önüne reklam düşmeyecek. Ancak platform reklamları tamamen kaldırmayı planlamıyor. İddialara göre uygulamada Hikaye kısmının yer aldığı yerde reklamların ortaya çıkması bekleniyor. 

whatsapp platformuna reklam özelliği geliyor

Eylül ayında Catchart Meta çatısı altında reklam göstermeyi reddettiğini açıklamıştı ve gelen kutusu kısmında reklam çıkmasının doğru olmayacağını söylemişti. Yani şirket reklamların gelen kutusuna eklenmesini kabul etmiyor. Yine de son güncellemeyle hikaye kısmına eklenen kanallar özelliğinde ücretli abonelere özel ya da kanal sahipleri tarafından reklam çıkabileceği düşünülüyor ama gelen kutusuna direkt olarak reklam koyulmayacağı söyleniyor. Birkaç sene önce Durum kısmına reklam koymayı düşünen WhatsApp platformu bunu uygulamaya hiç geçirmedi ve Meta sözcüleri şu an gelen kutusu kısmında reklam testlerinin yapılmadığı dile getiriliyor. 

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