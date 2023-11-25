WhatsApp'ta bir özellik daha değişti! Artık buna gerek yok: Saniyeler içinde çözülecek

WhatsApp, beta programında yayınladığı yeni hesap doğrulama yöntemini tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.

Kullanıcılar artık kısa mesaj yerine e-posta doğrulamayı seçerek WhatsApp hesaplarını güvenli bir şekilde doğrulayabilecekler.





Bu güncellemeyle WhatsApp kullanıcıları, mobil ağları olmasa bile hesaplarını e-posta yoluyla doğrulama seçeneğini kullanabilecek. Bu özellik, özellikle seyahat ederken veya hücresel bağlantının kısıtlı olduğu durumlarda kullanıcılara pratik bir çözüm sunuyor.

HESAP GÜBENLİĞİ DAHA ESNEK HALDE

Kullanıcıların e-posta adreslerini WhatsApp hesaplarına eklemek için Profil - Hesap - E-posta Adresi adımlarını izlemeleri yeterlidir. Eklenen e-posta adresi yalnızca hesap sahibinin görebileceği şekilde tasarlanmıştır ve diğer kullanıcılar tarafından erişilemez.

E-posta hesabı doğrulaması, SMS doğrulama yönteminin tamamen yerini almaz. Kullanıcıların hâlâ geçerli bir telefon numarasına ihtiyacı vardır ancak bu özellik, özellikle hareket halinde olan ve cep telefonu kapsama alanı dışında olan kullanıcılar için ek güvenlik sağlar.





WHATSAPP'A KULLANICI ADI EKLENDİ

Öte yandan WhatsApp, gelecekte kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adını seçebilecekleri bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, kullanıcılara daha fazla gizlilik ve anonimlik sağlamaya yönelik yeni bir adım olarak öne çıkıyor.