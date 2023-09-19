  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. WhatsApp yeni yüzüne kavuştu: Topluluklar ve gruplar bir arada

WhatsApp yeni yüzüne kavuştu: Topluluklar ve gruplar bir arada

Yayınlanma:
WhatsApp yeni yüzüne kavuştu: Topluluklar ve gruplar bir arada
WhatsApp, son Android güncellemesiyle birlikte en çok yaşanan karışıklığın önüne geçti. Kullanıcılar deneyimlemeye başladı...

WhatsApp, son Android güncellemesiyle birlikte toplulukları ve grupları tek bir yerde toplamaya başladı. Bu güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ın sohbet ekranında bulunan grup konuşmalarının simgesi yeniden tasarlandı. Yeni simge, topluluk gruplarını daha kolay tanımlamayı sağlıyor ve birden fazla simge kullanarak bazı grup sohbetlerini içeren bir topluluğu gösteriyor.

WhatsApp'ın amacı, toplulukların kullanımını daha net ve gezinmesini daha kolay hale getirmek ve diğer konuşmalardan daha iyi bir şekilde ayırt etmektir. Bu güncelleme, kullanıcıların topluluk gruplarını daha kolay bulmalarını ve yönetmelerini sağlayarak iletişim deneyimini geliştirmeyi hedeflemektedir.

whatsapp güncelleme

Yeni tasarım şu anda WhatsApp'ın beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor. Bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarına topluluk gruplarını daha kolay tanımlama ve yönetme imkanı sunarak iletişimlerini daha verimli hale getirecek.

Teknoloji
Starlink uyduları Taşköprü ve Cide'de görenleri büyüledi
Starlink uyduları Taşköprü ve Cide'de görenleri büyüledi
NASA'dan şaşırtan açıklama: UFO'lar uzaydan gelmemiş olabilir
NASA'dan şaşırtan açıklama: UFO'lar uzaydan gelmemiş olabilir
İnternet sitelerinde '.tr' dönemi başlıyor
İnternet sitelerinde '.tr' dönemi başlıyor
Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: İşte nedeni
Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: İşte nedeni
Elon Musk, Twitter'daki çok sevilen özelliği kaldırıyor
Elon Musk, Twitter'daki çok sevilen özelliği kaldırıyor
James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti
James Webb Uzay Telekosbu Girdap Gökadası'nda büyüleyici görüntüler kaydetti
iPhone 15 Pro, diğer modellerden çok daha hafif olacak
iPhone 15 Pro, diğer modellerden çok daha hafif olacak