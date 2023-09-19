WhatsApp yeni yüzüne kavuştu: Topluluklar ve gruplar bir arada

WhatsApp, son Android güncellemesiyle birlikte toplulukları ve grupları tek bir yerde toplamaya başladı. Bu güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ın sohbet ekranında bulunan grup konuşmalarının simgesi yeniden tasarlandı. Yeni simge, topluluk gruplarını daha kolay tanımlamayı sağlıyor ve birden fazla simge kullanarak bazı grup sohbetlerini içeren bir topluluğu gösteriyor.

WhatsApp'ın amacı, toplulukların kullanımını daha net ve gezinmesini daha kolay hale getirmek ve diğer konuşmalardan daha iyi bir şekilde ayırt etmektir. Bu güncelleme, kullanıcıların topluluk gruplarını daha kolay bulmalarını ve yönetmelerini sağlayarak iletişim deneyimini geliştirmeyi hedeflemektedir.





Yeni tasarım şu anda WhatsApp'ın beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor. Bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarına topluluk gruplarını daha kolay tanımlama ve yönetme imkanı sunarak iletişimlerini daha verimli hale getirecek.