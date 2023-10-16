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WhatsApp'taki çile bitti: Artık saniyeler içinde yapılabilecek

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WhatsApp'taki çile bitti: Artık saniyeler içinde yapılabilecek
Sevilen mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp üzerinde iyileştirme yapılırken kullanıcılara yeni özellikler sunuldu. Yeni özellik kullanıcıların kanal güncellemelerinde bağlantılı olarak yoğun ilgi gördü.

Whatsapp üzerine kanallar özelliği getirilirken şimdi kullanıcı deneyimini geliştirmek için bu özellikler yeni iyileştirmeler yapıldığı dikkat çekti. WABetanlnfo'nun açıklamaları üzerinden Whatsapp kullanıcıların kanal güncellemesi geleceğinin altını çizerek kopyalamasına olanak sağlanacak.

Whatsapp kanal kopyalama

WABetaInfo'ya göre kanal güncelleme bağlantılarını kopyalama özelliği, iOS için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini TestFlight uygulamasından ve Android için WhatsApp beta sürümünü Play Store'dan yükleme yapanlar tarafından kullanılır. Kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya sunulması tahminler arasında. 

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