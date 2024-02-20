Whatsapp’tan profil resimlerine yeni koruma: Ekran görüntüsü almak tarih oluyor!

Whatsapp’tan profil resimlerinizi koruyacak yeni güncelleme: Ekran görüntüsü almak artık mümkün değil!

Whatsapp, kullanıcılarının gizliliğine önem veren bir uygulama olarak yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte, artık profil resimlerinizin ekran görüntüsünü almak mümkün olmayacak. Bu, Whatsapp’ın Android beta sürümünde denenen bir güvenlik özelliği. Whatsapp, daha önce kullanıcılarına profil resimlerini telefonlarına indirme imkanı tanıyordu. Fakat, 5 yıl önce gelen bir güncelleme ile bu imkan ortadan kalktı ve kullanıcılar sadece ekran görüntüsü ile profil resimlerini kaydedebiliyorlardı.

Profil resimleriniz tamamen korunuyor mu?

Bu yeni güncelleme, profil resimlerinizin ekran görüntüsünü almayı tamamen engelleyecek. Telefonunuzun ekran görüntüsü almak istenildiğinde bu özellik çalışmayacak ve bir uyarı mesajı göreceksiniz. Ancak, bu güncelleme profil resimlerinizin tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor. Kullanıcılar, başka bir cihaz ile profil resimlerinizi fotoğraflayabilirler. Bu yüzden, kullanıcıların hâlâ %100 güvende olmadıklarını hatırlamaları gerekiyor.

Özellik ne zaman kullanıma sunulacak?

Bu özellik henüz resmi olarak kullanıma sunulmadı, bu yüzden ne zaman yayınlanacağı konusunda bir tarih vermek mümkün değil. Whatsapp, bu özelliği Android beta sürümünde test ettikten sonra tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor.