Windows 11 güncellemesinin bilgisayarlara zarar verdiği ortaya çıktı

Microsoft tarafından Windows 11 için sunulan son güncelleme, bazı kullanıcılar için sorunlu bir deneyim sunuyor. KB5035853 adı verilen güncelleme paketi, önceki güncellemelerden kaynaklanan sorunları gidermeyi ve çeşitli yenilikler getirmeyi amaçlıyor. Ancak, Mart güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, ciddi sorunlarla karşılaşıyor.

Reddit ve Microsoft forumlarında yapılan kullanıcı şikayetlerine göre, birçok bilgisayarda mavi ekran hatasıyla karşılaşılıyor. Bu hataların genellikle aygıt sürücüsüyle ilgili olduğu belirtiliyor, ancak daha fazla ayrıntı verilmemesi, kullanıcıları endişelendiriyor.

Güncellemeyle birlikte performans sorunları da artıyor. Bazı kullanıcılar, KB5035853'ü yükledikten sonra sistemlerinin yavaşladığını, ara sıra takıldığını hatta bazı durumlarda donduğunu bildiriyor.





Microsoft'un destek belgeleri, bu sorunları doğrulamıyor. Ancak, güncellemeyle birlikte Android entegrasyonunun artırılması ve USB4 v2.0'ın hızlandırılması gibi önemli iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Bu sorunlar göz önüne alındığında, kullanıcılar için en iyi yaklaşımın güncellemeyi kurmamak veya sistem geri yükleme ile eski sürüme dönmek olabileceği belirtiliyor.

Windows 11 kullanıcıları, Microsoft'un bu sorunları çözmek için yakın zamanda bir düzeltme yayınlamasını bekliyor. Ancak şu an için, güncelleme sorunlarıyla başa çıkmak için alternatif çözümler aramaya devam ediyorlar.