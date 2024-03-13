Windows'un o sürümü için son tarih yaklaştı

Microsoft, Windows 10'un aşamalı olarak emekliye ayrılma sürecine girdiğini duyurdu. Windows 10 için piyasaya sürülen eski sürümler artık kullanım ömürlerini tamamlıyor. Bu sürecin sonuncusu ise 21H2 paketi olarak biliniyor ve Microsoft, bu paket için önemli bir uyarıda bulundu.

Microsoft, 21H2 olarak da bilinen Kasım 2021 Güncellemesi için desteğin 11 Haziran 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bu karar, şirketin kullanıcıları Windows 11'e doğru yönlendirme çabalarıyla paralel olarak önem taşıyor.

WINDOWS 10 KULLANICILARI DİKKAT! 21H2 SÜRÜMÜ İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR!





21H2'nin kullanımdan kaldırılma süreci birçok sürümü etkileyecek. Windows 10 Enterprise, Enterprise Çoklu Oturum, Education ve IoT Enterprise sürümleri bu durumdan etkilenecek olanlar arasında yer alıyor. Bu sürümlerin özellikle iş ve eğitim amaçlı bilgisayarlarda kullanıldığına dikkat çekmek gerekiyor.

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, bu yapılandırmalara artık güncelleme sağlanmayacak. Ayrıca yazılımın eskimesiyle ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir, bu da kullanımı zorlaştırabilir. Güvenlik güncellemelerinin bir yıl daha sağlanacak olması da dikkate alınsa da, uzun vadede işletmeler için sürdürülebilir bir çözüm olmayabilir.

Microsoft, etkilenen tüm müşterilerin Windows 10 22H2 sürümüne geçiş yapmalarını yaz aylarına kadar tamamlamalarını bekliyor. Ancak, Windows 10'un desteğinin Ekim 2025'te sona ereceğini belirtmek gerekir. Bu da demek oluyor ki, bu tarihten sonra Windows 10 desteği tamamen sonlanacak.

Windows 10, özellikle işletme bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak, bu adım, işletim sisteminin önümüzdeki yıllarda Windows 11 için tamamen emekliye ayrılması yolunda atılan son adımlar arasında yer alıyor.