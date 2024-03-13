Bist 100
9.000,66 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,16 0,28%
ALTIN
2.221,64 0,33%

Windows'un o sürümü için son tarih yaklaştı

Windows'un en çok sevilen sürümü için geri sayım başladı. Windows 10'un 21H2 sürümü için destek süresi dolmak üzere. Bu, Windows 11'e geçişin hız kazandığı bir dönemde, eski sürümlerin desteğinin kesilmesi anlamına geliyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:55
Windows'un o sürümü için son tarih yaklaştı

Microsoft, Windows 10'un aşamalı olarak emekliye ayrılma sürecine girdiğini duyurdu. Windows 10 için piyasaya sürülen eski sürümler artık kullanım ömürlerini tamamlıyor. Bu sürecin sonuncusu ise 21H2 paketi olarak biliniyor ve Microsoft, bu paket için önemli bir uyarıda bulundu.

Microsoft, 21H2 olarak da bilinen Kasım 2021 Güncellemesi için desteğin 11 Haziran 2024 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Bu karar, şirketin kullanıcıları Windows 11'e doğru yönlendirme çabalarıyla paralel olarak önem taşıyor.

 

WINDOWS 10 KULLANICILARI DİKKAT! 21H2 SÜRÜMÜ İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR!

21H2'nin kullanımdan kaldırılma süreci birçok sürümü etkileyecek. Windows 10 Enterprise, Enterprise Çoklu Oturum, Education ve IoT Enterprise sürümleri bu durumdan etkilenecek olanlar arasında yer alıyor. Bu sürümlerin özellikle iş ve eğitim amaçlı bilgis

21H2'nin kullanımdan kaldırılma süreci birçok sürümü etkileyecek. Windows 10 Enterprise, Enterprise Çoklu Oturum, Education ve IoT Enterprise sürümleri bu durumdan etkilenecek olanlar arasında yer alıyor. Bu sürümlerin özellikle iş ve eğitim amaçlı bilgisayarlarda kullanıldığına dikkat çekmek gerekiyor.

Haziran ayının başlamasıyla birlikte, bu yapılandırmalara artık güncelleme sağlanmayacak. Ayrıca yazılımın eskimesiyle ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir, bu da kullanımı zorlaştırabilir. Güvenlik güncellemelerinin bir yıl daha sağlanacak olması da dikkate alınsa da, uzun vadede işletmeler için sürdürülebilir bir çözüm olmayabilir.

Microsoft, etkilenen tüm müşterilerin Windows 10 22H2 sürümüne geçiş yapmalarını yaz aylarına kadar tamamlamalarını bekliyor. Ancak, Windows 10'un desteğinin Ekim 2025'te sona ereceğini belirtmek gerekir. Bu da demek oluyor ki, bu tarihten sonra Windows 10 desteği tamamen sonlanacak.

Windows 10, özellikle işletme bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak, bu adım, işletim sisteminin önümüzdeki yıllarda Windows 11 için tamamen emekliye ayrılması yolunda atılan son adımlar arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadece 100 dolara vivo Y03 satışı başlıyor
2
Windows'un o sürümü için son tarih yaklaştı
3
TikTok sonunda Instagram'a rakip oluyor
4
WhatsApp'ta sabit mesajlara bomba özellik geliyor
5
Windows 11 ile telefondaki fotoğrafları düzenlemek mümkün olacak
6
Apple'ın en hızlı cihazlarında şaşırtan liste!
7
Oppo'nun bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor