X'ye yeni dönem başlıyor: Elon Musk duyurdu

Yeni Dönem: Grok AI X'ta!

Elon Musk'un duyurusuyla birlikte X platformunda yeni bir dönem başlıyor. Artık tüm Premium kullanıcılar, Grok AI özelliğinden faydalanabilecek.

Grok AI Nedir?

Grok AI, X platformuna entegre edilen bir sohbet botu. Kullanıcıların daha akıllı ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaşamasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir özellik olarak öne çıkıyor. İşte diğer detaylar...





ELON MUSK DUYURDU TWİTTERDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Premium Kullanıcılar için Sunulacak

Başlangıçta yalnızca Premium+ kullanıcılarına özel olarak duyurulan Grok AI, yapılan yeni açıklamalarla tüm Premium kullanıcıları için erişilebilir hale gelecek.

Özellikler ve Fonksiyonlar

Grok AI'nın özellikleri arasında kullanıcıya özel içerik önerileri, sorulara cevap verme yeteneği, trendleri takip etme ve kişiselleştirilmiş öneriler sunma gibi işlevler bulunuyor.

Grok AI ile Kişiselleştirilmiş Deneyim

Grok AI, kullanıcıların X platformunda daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel içerikler ve öneriler sunacak.





X Premium Üyelik Fiyatı

Elon Musk'un Grok AI duyurusuyla birlikte X Premium üyelik fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Grok AI'nın tüm Premium kullanıcıları için ücretsiz olacağı belirtildi.

Sonuç: X'te Yenilikçi Bir Adım

Grok AI'nın tüm Premium kullanıcılar için sunulacak olması, X platformunun yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha gösteriyor. Kullanıcıların daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Grok AI'nın Geniş Kullanımı: Tüm Premium Kullanıcılarına!

X platformunda büyük bir değişiklikle, Grok AI artık sadece Premium+ kullanıcılarına değil, tüm Premium üyelere sunulacak. Bu, X kullanıcılarının daha fazla özellikten faydalanmasını sağlayacak.

Grok'un Yeni Özellikleri: Eğlence Modu ve Daha Fazlası

Elon Musk, Grok AI'ın yeni özelliklerini duyurdu. Artık normal mod ve eğlence moduna ek olarak, Grok'a akıl almaz bir eğlence modu eklendi. Bu, kullanıcıların daha eğlenceli ve interaktif deneyimler yaşamasını sağlayacak.

Grok'un Rekabetçi Yapısı

Grok, rakip yapay zeka araçlarına karşı bir alternatif olarak geliştirildi. Diğer yapay zeka araçlarından farklı olarak, Grok daha mizahi bir yaklaşıma sahip ve daha gelişmiş bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

Grok 1.0 Modeli Yakında Kullanıma Sunulacak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok 1.0 modeli, bu hafta içinde tam olarak Premium kullanıcılarına sunulacak. Bu, X platformunun kullanıcılarına daha kapsamlı ve gelişmiş bir deneyim sunma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

X Premium Planları ve Grok AI

X Premium'un Temel, Premium ve Premium+ olmak üzere üç farklı planı bulunuyor. Grok AI özelliği, daha önce Premium+ kullanıcılarına sunulacağı söylentilerine rağmen, şimdi tüm Premium kullanıcıları için erişilebilir hale gelecek.

Sonuç: Grok AI ile Daha İleri Seviye Bir Deneyim

Grok AI'nın geniş kullanıma sunulması, X platformunun kullanıcılarına daha eğlenceli, interaktif ve bilgilendirici bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Elon Musk'ın yapay zeka teknolojisi, X Premium kullanıcıları için daha da değerli hale gelecek.

Musk'ın Açıklamaları: Grok'un Üstün Zekası ve Samimi Sohbet Yeteneği

Elon Musk'ın açıklamaları, Grok'un diğer yapay zeka araçlarından farklı olarak daha samimi ve derin sohbetler yapabilme yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor. Bu, Grok'un Musk'ın asi kişiliği ve üstün zekasıyla şekillendiğini gösteriyor.

X Premium Abonelik Planları ve Fiyatları

X platformu, Premium hizmeti için üç farklı abonelik planı sunuyor. Premium Temel, Premium ve Premium+ olmak üzere bu planlar farklı özelliklere ve fiyatlara sahip:

- **Premium Temel (3 dolar/aylık):** Gönderi düzenleme, uzun gönderi yayınlama, video yükleme gibi özellikleri içerir.

- **Premium (8 dolar/aylık):** Temel plana ek olarak onay işareti, daha az reklam, reklam geliri paylaşımı gibi özellikleri içerir.

- **Premium+ (16 dolar/aylık):** Premium özelliklere ek olarak, sana özel ve takip edilenler bölümlerinde reklamsız deneyim sunar.

Grok AI Özelliği ve Premium Planlar

Grok AI özelliği, tüm X Premium planlarında kullanılabilir hale getirildi. Bu, tüm Premium kullanıcılarının Grok'un üstün yapay zeka yeteneklerinden faydalanabileceği anlamına geliyor. Premium+ planı, reklamları sana özel ve takip edilenler bölümlerinde kaldırarak diğer planlardan ayrılıyor.

X'in Yeni Özellikleri ve Kullanıcı Görüşleri

X'in sunacağı Grok AI ve diğer özellikler hakkında düşüncelerinizi paylaşmak için yorumları kullanabilirsiniz. Kullanıcıların beklentileri ve geri bildirimleri, X'in gelecekteki gelişimine katkı sağlayabilir.