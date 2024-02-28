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Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24'e alternatif olarak geliyor

Xiaomi 14 lansman öncesinde sızdırıldı! S24'ün pabucunu dama attıracak. İşte teknik özellikleri...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:25
Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24'e alternatif olarak geliyor

Barcelona'da düzenlenen prestijli bir etkinlikte, teknoloji devi Xiaomi, Android platformunda çığır açacak bir amiral gemisi ile karşımıza çıkıyor. Xiaomi 14, Galaxy S24'e güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Xiaomi 14, önceki modeli Xiaomi 13'e göre tasarım anlamında önemli yeniliklerle geliyor. Dikkat çeken özellikleri arasında, daha büyük bir kamera adası ve çizgilerden arındırılmış zarif bir yapı bulunuyor. Cihaz, metal çerçeve ve cam arka kapak ile birleşerek sadece 8.2mm kalınlığında ve 193 gram ağırlığında bir hafiflik sunuyor.

Cihazın ön yüzünde, 6.36 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlüğünde LTPO OLED ekran yer alıyor. 460 PPI piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, 1-120Hz arasında ayarlanabilen yenileme hızı ile gözleri mest ediyor. 10-bit panel, DC karartma, Dolby Vision desteği ve 3000 nit yerel tepe parlaklık seviyesi ise kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor.

xiaomi 14

Xiaomi 14, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından destekleniyor. LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama birimiyle güçlendirilen cihaz, buhar odalı bir sıvı soğutma sistemi ile optimal ısıl kontrolü sağlıyor.

Arka tarafta bulunan üçlü kamera sistemi, Leica tarafından ayarlanmış 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş ünite ve 50MP 3.2x yüzen telefoto kamerayı içeriyor. Bu sayede kullanıcılar, her anlarını mükemmel şekilde yakalayabilirler. Ön tarafta ise merkezi bir delik içinde yer alan 32MP'lik selfie kamerası ile çekimlerde profesyonel bir dokunuş sunuyor.

Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC gibi güçlü bağlantı seçenekleriyle donatılan Xiaomi 14, x-eksenli lineer titreşim motoru, çift stereo hoparlör, IR blaster, ekrana entegre parmak izi sensörü ve IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ile öne çıkıyor. xiaomi 14

HyperOS tabanlı Android 14 işletim sistemiyle çalışan Xiaomi 14, 4,610mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. 90W'a kadar kablolu, 50W'a kadar kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği ise kullanıcıların enerji ihtiyaçlarına hızlı ve verimli çözümler sunuyor.

Xiaomi 14, 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğiyle 999€ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Siyah, Beyaz veya Yeşim Yeşili renk seçenekleri arasından tercih yapmak da mümkün. Fiyatlandırma, farklı ülkelerde değişiklik gösterebilir.

Xiaomi 14, teknoloji tutkunlarına estetik tasarım, güçlü performans ve profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunarak, Android dünyasında Galaxy S24'e iddialı bir alternatif olmaya aday.

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