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Xiaomi 14T Pro'dan ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı

Xiaomi 14T Pro, Xiaomi’nin yakında çıkacak olan akıllı telefonu. Bu telefonun IMEI numarası, IMEI kayıt sisteminde görüldü. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 07.03.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:24
Xiaomi 14T Pro'dan ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı

Xiaomi, Xiaomi 13T adlı akıllı telefon serisini Eylül 2023’te satışa sundu. Bu seri, öne çıkan özellikleriyle ilgi topladı. Bu serinin ardından, insanlar yeni modelleri merak etmeye başladı. Yakın zamanda, Xiaomi 14T Pro isimli beklenen model, IMEI veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 14T Pro, IMEI veri tabanında hem global hem de Japonya sürümü olarak göründü. Bu da modelin farklı pazarlarda satışa çıkacağı anlamına geliyor. Ancak bunun yanında bir başka ilginç ayrıntı daha var. GSMChina’nın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 14T Pro, “rothko” isimli bir kod adını taşıyor. Bu kod adı, Redmi K70 Ultra modeli ile de paylaşılıyor. Dolayısıyla yeni Xiaomi telefon, K70 Ultra ile aynı ya da benzer özelliklere sahip olma ihtimali var.

Xiaomi 14T Pro

XİAOMİT PRO ÖZELLİKLERİ 

Xiaomi 14T Pro, MediaTek’in ürettiği Dimensity 9300 işlemcisini kullanacak. Bu işlemci, 3.25 GHz’de çalışan bir Cortex X4, 2.85 GHz’de çalışan üç Cortex X4 ve 2.0 GHz’de çalışan dört Cortex A720 çekirdeğinden meydana geliyor. Grafik işlemcisi ise ARM Immortalis-G720 MC12 olarak belirlenmiş.

Xiaomi 13T Pro modelinin özellikleri, Xiaomi 14T Pro hakkında bir fikir vermek için incelenebilir. Cihaz, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisini kullanıyor. OLED ekranı 144 Hz tazeleme hızına ve 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip. Akıllı telefonun önünde 20 Megapiksel selfie kamerası var. Arka kısımda ise üçlü kamera sistemi bulunuyor. Bu sistem, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel telefoto kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Model, Android 13 temelli MIUI 14 ile çalışıyor. Bataryası 5.000 mAh kapasiteli ve 120W hızlı şarj desteği var. Ayrıca 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özelliklerini de sunuyor.

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