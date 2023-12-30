Xiaomi’den flaş iddia! SU7 EV, Porsche ve Tesla’dan daha mı iyi?

Xiaomi, şimdiden SU7 Max'in 800 km'ye kadar menzile ve sadece 2,78 saniyelik 0-100km/s hızlanmasına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu durum, aracın Tesla'nın Model S'sini ve Porsche'nin Taycan Turbo'sunu geride bırakıyor.

Bu, kısmen batarya üreticisi CATL'nin sadece 5 dakikalık bir şarjla 220 km veya 10 dakikada 390 km veya 15 dakikada 510 km menzil sunan cömert 101kWh 800V yüksek voltaj platformu sayesinde gerçekleşiyor.





XİAOMİ, BMW’NİN TASARIMCISINI İŞE ALDI

Xiaomi bu projeyi gerçekleştirmek için otomobil endüstrisinin en yetkin personellerini istihdam etti. En önemlisi, CEO Lei Jun, daha önce BMW'nin iX serisi ve iVision konseptlerinden Tianyuan Li'nin kendisini Xiaomi'nin otomobil tasarım ekibine sunduğunu iddia etti. Li'ye daha önce Mercedes-Benz'in Vision EQXX tasarımı üzerinde çalışmış olan James Qiu da katıldı. Daha sonra BMW'nin deneyimli isimlerinden Chris Bangle'ı tasarım danışmanı olarak işe alındı.

SU7, 1,440 mm boyunda, 1,963 mm genişliğinde ve 4,997 mm uzunluğunda olup BMW 5 serisi ile hemen hemen aynı boyutta. Araç, imza niteliğindeki "su mavisi", gri veya zeytin yeşili olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak.

Xiaomi’nin ortaya attığı SU7 EV’in, Porsche ve Tesla’dan daha iyi olup olmadığı iddiası zaman içinde belli olacak. Ancak araç şimdiden oldukça iddialı bir şekilde yollarda boy göstermeye hazırlanıyor.