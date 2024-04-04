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Xiaomi, katlanabilir telefonda Samsung'u solda sıfır bırakacak

Xiaomi'nin katlanabilir teknoloji sahasında iddialı adımlar atmaya hazırlandığına dair heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar boyuna katlanabilir cihazlarla bilinen Xiaomi, şimdi ise Flip (enine katlanabilen) bir modelle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, Galaxy Z Flip'in gölgesinde kalarak katlanabilir telefon dünyasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 19:20
Xiaomi, katlanabilir telefonda Samsung'u solda sıfır bırakacak

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi adeta bir yenilik furyasına dönüşüyor. Bu alanda adını duyurmuş olan Xiaomi, Fold tarzı (boyuna katlanabilir) cihazlarla piyasaya giriş yapmıştı. Şimdi ise, firmanın kendisi için bir ilki gerçekleştireceği Flip tarzı (enine katlanabilir) modeli için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

 

XIAOMI MIX FLIP MODELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!

XIAOMI MIX FLIP: YENİ KATLANABİLİR TELEFON MODELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!

Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Son raporlara göre, Xiaomi Mix Flip modeli, kamera özellikleriyle dikkat çekiyor ve rakibi Samsung Galaxy Z Flip'in önüne geçecek gibi görünüyor. Android Headlines tarafından yayınlanan rapora göre, Xiaomi Mix Flip modeli 60 Megapiksel telefoto kamera ve 50 Megapiksel OmniVision OVX800 sensörüyle donatılmış olacak. Bununla birlikte, belirtilmeyen bir OmniVision OV60A sensörü de cihazda yer alacak.

Xiaomi Mix Flip'in öne çıkan bir diğer özelliği ise uydu bağlantısı desteği. Bu özellikle, cihazın katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir ilk olacağı belirtiliyor. Mayıs ayında tanıtılması beklenen telefonun Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanıyor.

Cihazın işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. İşlemci, çeşitli çekirdeklerle güçlendirilmiş bir yapıya sahip olacak ve Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine sahip olacak.

Xiaomi Mix Flip, katlanabilir telefon pazarında heyecan uyandıran özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu yeni model, hem kamera performansıyla hem de teknik özellikleriyle rakiplerinden ayrışarak kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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