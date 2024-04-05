Xiaomi'nin 11 modeline HyperOS güncellemesi geliyor

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, MIUI arayüzünü geride bırakıp HyperOS ile yeni bir sayfa açtı. Bu yenilikçi arayüz, şirket tarafından ilk etapta en üst düzey modellerde kullanıma sunuldu. Ancak, son zamanlarda Xiaomi’nin odak noktası orta sınıf cihazlar olmuş görünüyor.
Xiaomi’nin Mi 10 ve Mi 11 serileri, yakında HyperOS’un taze özelliklerine kavuşacak. Bu güncelleme, kilit ekranı özelleştirmelerinden yeni widget’lara kadar bir dizi yenilik sunuyor. Ayrıca, performans iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor ve 11 farklı model bu güncellemeyi alacak. Xiaomi’nin Yazılım Departmanı Başkanı Zhang Guoquan, Weibo’da yapılan bir soruya verdiği yanıtla, HyperOS güncellemesinin nisan ayı içerisinde Mi 10 ve Mi 11 serileri için yayınlanacağını duyurdu.
XİAOMİ GÜNCELLEME YAPILACAK TELEFON MODELLERİ
Yakın zamanda HyperOS güncellemesini alması beklenen Xiaomi modelleri şöyle sıralanabilir:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Supreme Memorial Edition
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
HYPEROS GÜNCELLEMESİ ALMIŞ CİHAZLAR
HyperOS güncellemesini şimdiye dek almış olan Xiaomi cihazları aşağıdaki gibi listelenebilir:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi 12 5G
- Redmi 12C
- Redmi 11 Prime
- Redmi Pad
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G