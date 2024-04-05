Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Xiaomi'nin 11 modeline HyperOS güncellemesi geliyor

Xiaomi’nin Mi 10 ve Mi 11 serileri için yeni HyperOS güncellemesi yakında kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin dağıtım tarihi merak konusu. İşte güncelleme hakkında bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 17:03
Xiaomi'nin 11 modeline HyperOS güncellemesi geliyor

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, MIUI arayüzünü geride bırakıp HyperOS ile yeni bir sayfa açtı. Bu yenilikçi arayüz, şirket tarafından ilk etapta en üst düzey modellerde kullanıma sunuldu. Ancak, son zamanlarda Xiaomi’nin odak noktası orta sınıf cihazlar olmuş görünüyor.

Xiaomi’nin Mi 10 ve Mi 11 serileri, yakında HyperOS’un taze özelliklerine kavuşacak. Bu güncelleme, kilit ekranı özelleştirmelerinden yeni widget’lara kadar bir dizi yenilik sunuyor. Ayrıca, performans iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor ve 11 farklı model bu güncellemeyi alacak. Xiaomi’nin Yazılım Departmanı Başkanı Zhang Guoquan, Weibo’da yapılan bir soruya verdiği yanıtla, HyperOS güncellemesinin nisan ayı içerisinde Mi 10 ve Mi 11 serileri için yayınlanacağını duyurdu.

XİAOMİ GÜNCELLEME YAPILACAK TELEFON MODELLERİ

Yakın zamanda HyperOS güncellemesini alması beklenen Xiaomi modelleri şöyle sıralanabilir:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10S
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Supreme Memorial Edition
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro

Xiaomi

HYPEROS GÜNCELLEMESİ ALMIŞ CİHAZLAR

HyperOS güncellemesini şimdiye dek almış olan Xiaomi cihazları aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi 12 5G
  • Redmi 12C
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi Pad
  • Xiaomi 12 Pro
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
2
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
3
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
6
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
7
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!