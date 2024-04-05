Xiaomi'nin 11 modeline HyperOS güncellemesi geliyor

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, MIUI arayüzünü geride bırakıp HyperOS ile yeni bir sayfa açtı. Bu yenilikçi arayüz, şirket tarafından ilk etapta en üst düzey modellerde kullanıma sunuldu. Ancak, son zamanlarda Xiaomi’nin odak noktası orta sınıf cihazlar olmuş görünüyor.

Xiaomi’nin Mi 10 ve Mi 11 serileri, yakında HyperOS’un taze özelliklerine kavuşacak. Bu güncelleme, kilit ekranı özelleştirmelerinden yeni widget’lara kadar bir dizi yenilik sunuyor. Ayrıca, performans iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor ve 11 farklı model bu güncellemeyi alacak. Xiaomi’nin Yazılım Departmanı Başkanı Zhang Guoquan, Weibo’da yapılan bir soruya verdiği yanıtla, HyperOS güncellemesinin nisan ayı içerisinde Mi 10 ve Mi 11 serileri için yayınlanacağını duyurdu.

XİAOMİ GÜNCELLEME YAPILACAK TELEFON MODELLERİ

Yakın zamanda HyperOS güncellemesini alması beklenen Xiaomi modelleri şöyle sıralanabilir:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Supreme Memorial Edition

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro





HYPEROS GÜNCELLEMESİ ALMIŞ CİHAZLAR

HyperOS güncellemesini şimdiye dek almış olan Xiaomi cihazları aşağıdaki gibi listelenebilir: