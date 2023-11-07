Xiaomi'nin bu modelleri yolun sonuna geldi: Artık güncelleme almayacak

Sevilen teknoloji markalarından olan Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden olurken artık kullanılmayacak modellerini açıkladı. İşte güncelleme almayacak o akıllı telefonlar...

Xiaomi'nin bu modelleri yolun sonuna geldi: Artık güncelleme almayacak
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Xiaomi güncelleme konusunda kimileri takdir ettiği kimilerin eleştiride bulunduğu şirket üzerinden satışlar sıklık gösterirken telefonların iki yıl yazılım desteği sağlanıyor. EOL listesi belirlenirken güncelleme sonrası desteği biten akıllı telefonlar açıklandı.

GÜNCELLEME SONRASI DESTEĞİ BİTEN MODELLER

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Xiaomi güncelleme almayan modeller

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

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