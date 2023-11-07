Xiaomi'nin bu modelleri yolun sonuna geldi: Artık güncelleme almayacak
Sevilen teknoloji markalarından olan Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden olurken artık kullanılmayacak modellerini açıkladı. İşte güncelleme almayacak o akıllı telefonlar...
Xiaomi güncelleme konusunda kimileri takdir ettiği kimilerin eleştiride bulunduğu şirket üzerinden satışlar sıklık gösterirken telefonların iki yıl yazılım desteği sağlanıyor. EOL listesi belirlenirken güncelleme sonrası desteği biten akıllı telefonlar açıklandı.
GÜNCELLEME SONRASI DESTEĞİ BİTEN MODELLER
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Mi Note 10 Lite
Mi 10 Pro (GLOBAL)
Mi 10 Pro (EEA)
Mi 10 (TR)
Mi 10 (ID)
Mi 10 (EEA)
Mi 10 (IN)
Mi 10 (RU)
Mi 10 (GLOBAL)
Mi 10 (CN)
Mi 10 Ultra (CN)
Mi 10T Pro (GLOBAL)
Mi 10T (GLOBAL)
Mi 10T Pro (EEA)
Mi 10T (EEA)
Mi 10T Pro (IN)
Mi 10T (IN)