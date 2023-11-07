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Xiaomi'nin bu modelleri yolun sonuna geldi: Artık güncelleme almayacak

Xiaomi'nin bu modelleri yolun sonuna geldi: Artık güncelleme almayacak Sevilen teknoloji markalarından olan Xiaomi, güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden olurken artık kullanılmayacak modellerini açıkladı. İşte güncelleme almayacak o akıllı telefonlar...