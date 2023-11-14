Xiaomi Redmi 13C tanıtımı gerçekleştirildi: Vergisiz telefon listesinde yer alabilir

Sevilen markalardan olan Xiaomi yeni modeliyle kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan Xiaomi Redmi 13C özellikleri ve fiyat bilgisi haberimizde.

Xiaomi Redmi 13C tanıtımı gerçekleştirildi: Vergisiz telefon listesinde yer alabilir
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Xiaomi, kısa süre öncesinde yeni modelini yayınlarken fiyatı hakkında bilgiler verildi. Model, uzun süredir merakla beklenirken Xiaomi Redmi 13C ise bütçe dostu olarak yorumlandı.

XİAOMİ REDMİ 13C ÖZELLİKLERİ

Model: Redmi 13C

Ekran Boyutu: 6.74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel (HD+)

Ekran Türü: LCD

Yenileme Hızı: 90 Hz

Ekran Parlaklığı: Maksimum 600 nit

Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass

Göz Dostu Ekran: Düşük Mavi Işık Sertifikası

İşlemci MediaTek Helio G85

RAM: 4 GB, 6 GB, 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel makro lens

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Şarj Hızı: 18W

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Girişler: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Parmak İzi Okuyucusu Var (güç düğmesine yerleştirilmiş)

Redmi 13C

NİJERYA SATIŞ BEDELİ

Xiaomi Redmi 13C 4 GB RAM + 128 GB: 115 euro

Xiaomi Redmi 13C 8 GB RAM + 256 GB: 125 euro

Akıllı telefonların sevilen markası Xiaomi Redmi 13C modeli ülkemizde piyasaya çıkartılırken ülkemizde satışa çıkması durumunda ki ücretinin 7 bin TL seviyelerinde olması tahmin ediliyor. 

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