Xiaomi Redmi 13C tanıtımı gerçekleştirildi: Vergisiz telefon listesinde yer alabilir
Sevilen markalardan olan Xiaomi yeni modeliyle kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden olan Xiaomi Redmi 13C özellikleri ve fiyat bilgisi haberimizde.
Xiaomi, kısa süre öncesinde yeni modelini yayınlarken fiyatı hakkında bilgiler verildi. Model, uzun süredir merakla beklenirken Xiaomi Redmi 13C ise bütçe dostu olarak yorumlandı.
XİAOMİ REDMİ 13C ÖZELLİKLERİ
Model: Redmi 13C
Ekran Boyutu: 6.74 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel (HD+)
Ekran Türü: LCD
Yenileme Hızı: 90 Hz
Ekran Parlaklığı: Maksimum 600 nit
Ekran Koruma: Corning Gorilla Glass
Göz Dostu Ekran: Düşük Mavi Işık Sertifikası
İşlemci MediaTek Helio G85
RAM: 4 GB, 6 GB, 8 GB
Depolama: 128 GB, 256 GB
Ön Kamera: 8 Megapiksel
Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel makro lens
Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
Şarj Hızı: 18W
İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14
Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, GPS
Girişler: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
Parmak İzi Okuyucusu Var (güç düğmesine yerleştirilmiş)
NİJERYA SATIŞ BEDELİ
Xiaomi Redmi 13C 4 GB RAM + 128 GB: 115 euro
Xiaomi Redmi 13C 8 GB RAM + 256 GB: 125 euro
Akıllı telefonların sevilen markası Xiaomi Redmi 13C modeli ülkemizde piyasaya çıkartılırken ülkemizde satışa çıkması durumunda ki ücretinin 7 bin TL seviyelerinde olması tahmin ediliyor.