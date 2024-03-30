Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Xiaomi, USB-C kablolarını 4 dolara satışa çıkardı

Xiaomi, Yeni USB-C kablolarıyla teknoloji dünyasını salladı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:56
Xiaomi, USB-C kablolarını 4 dolara satışa çıkardı

Xiaomi, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni ürünleriyle gündeme geldi. Şirket, MFi sertifikalı, hızlı şarj özellikli ve yüksek veri aktarımı sağlayan USB-C kablolarını piyasaya sürdü. Bu yeni kablolar, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi özellik sunuyor ve oldukça uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

İlk olarak, Xiaomi'nin MFi sertifikalı USB-C Lightning kablosu, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarıyla tam uyumlu. USB 2.0 iletim protokolünü destekleyen bu kablo, 20w'a kadar şarj gücü sağlayarak kullanıcılarına pratik bir kullanım sunuyor. Standart 1 metre uzunluğunda olan bu kablo, 10 dolara satışa sunuluyor.

Ayrıca, Xiaomi'nin çift taraflı örgülü USB-C kablosu da dikkat çekiyor. Yüksek güçte şarj için tasarlanmış olan bu kablo, PD 3.0 hızlı şarj protokolünü destekliyor ve USB 2.0 aktarım protokolüyle uyumlu. Hem dayanıklı yapısıyla hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken bu kablo, sadece 4 dolara satılıyor.

xiaomi usb c kablo

Son olarak, Xiaomi'nin 6A çift taraflı USB-C yüksek hızlı kablosu, USB 3.1 Gen 2 uyumluluğu ile hızlı veri aktarımı sağlıyor. Ekran yansıtma için uygun olan bu kablo, kayıpsız 4K video ve 60Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Ayrıca, 100w'a kadar güç sağlayabilen bu kablo, PD 3.0 protokolünü destekliyor ve kullanıcılarına geniş bir kullanım alanı sunuyor. Üstelik, farklı renk seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunulan bu kablo, sadece 5 dolara satılıyor.

Xiaomi'nin yeni USB-C kabloları, yüksek performansları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı yapıları ve geniş uyumluluklarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyorlar. Bu ürünler, teknoloji severlerin ilgisini çekmeye aday gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
2
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
3
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
6
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
7
iOS 17.4.1 güncellemesi sınıfta kaldı

3 kamu bankasından tek seferlik 3000 TL! Tek şartla hesaba yatırıyor

SGK az önce iki katına çıkardı! Ödeme alanlar farkını unutmasın!

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı

31 Mart'a kadar başvurana 7500 TL nakit para! Başvurmayanın hakkı yanar

Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Maaşlar beklenmeden 31.000 TL promosyon hesaplara anında geçiyor!

Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek