Xiaomi, USB-C kablolarını 4 dolara satışa çıkardı

Xiaomi, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni ürünleriyle gündeme geldi. Şirket, MFi sertifikalı, hızlı şarj özellikli ve yüksek veri aktarımı sağlayan USB-C kablolarını piyasaya sürdü. Bu yeni kablolar, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi özellik sunuyor ve oldukça uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

İlk olarak, Xiaomi'nin MFi sertifikalı USB-C Lightning kablosu, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarıyla tam uyumlu. USB 2.0 iletim protokolünü destekleyen bu kablo, 20w'a kadar şarj gücü sağlayarak kullanıcılarına pratik bir kullanım sunuyor. Standart 1 metre uzunluğunda olan bu kablo, 10 dolara satışa sunuluyor.

Ayrıca, Xiaomi'nin çift taraflı örgülü USB-C kablosu da dikkat çekiyor. Yüksek güçte şarj için tasarlanmış olan bu kablo, PD 3.0 hızlı şarj protokolünü destekliyor ve USB 2.0 aktarım protokolüyle uyumlu. Hem dayanıklı yapısıyla hem de uygun fiyatıyla dikkat çeken bu kablo, sadece 4 dolara satılıyor.





Son olarak, Xiaomi'nin 6A çift taraflı USB-C yüksek hızlı kablosu, USB 3.1 Gen 2 uyumluluğu ile hızlı veri aktarımı sağlıyor. Ekran yansıtma için uygun olan bu kablo, kayıpsız 4K video ve 60Hz yenileme hızı desteği sunuyor. Ayrıca, 100w'a kadar güç sağlayabilen bu kablo, PD 3.0 protokolünü destekliyor ve kullanıcılarına geniş bir kullanım alanı sunuyor. Üstelik, farklı renk seçenekleriyle de kullanıcıların beğenisine sunulan bu kablo, sadece 5 dolara satılıyor.

Xiaomi'nin yeni USB-C kabloları, yüksek performansları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı yapıları ve geniş uyumluluklarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyorlar. Bu ürünler, teknoloji severlerin ilgisini çekmeye aday gibi görünüyor.