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Xiaomi yeni serisi Redmi Turbo 3'ü görücüye çıkardı

Xiaomi yeni modellerini piyasaya sürüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:41
Xiaomi yeni serisi Redmi Turbo 3'ü görücüye çıkardı

Xiaomi piyasaya yeni bir soluk getirecek! Turbo 3 geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

XIAOMI TURBO 3 GELİYOR

Xiaomi markası Redmi Turbo 3 özelliklerini tanıtmaya başladı. Turbo 3 işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 olacak. Snapdragon 8s Gen 3 1x 3.0 GHz Cortex- X4 çekirdek, 2.8 GHz hızıyla dört tane Cortex A-720 çekirdek ve 3x GHz Cortex- A520 çekirdek dizilimiyle çalışıyor. Turbo 3 Geekbench 6 tekli çekirdek testlerinde toplam 2023 puan aldı. 

redmi turbo 3 model tanıtımı yapıldı

Turbo 3 AnTuTu'da üst düzey model arasına yerleşecek. Telefonun arka kısmında alt alta dizilen iki kamera yer alıyor ve bir tane kamerea OIS destekli 200 megapiksel ana kamera olarak kullanıcıya sunuluyor. Telefonun 90W hızlı şarj ve 5.500 mAh bataryayla piyasaya çıkması bekleniyor. Ön panelde 120Hz yenileme hıza sahip 6.67 inç 1220 p OLED ekran yer alıyor. Redmi Turbo 3 modelin 10 Nisan tarihi itibariyle satışa başlaması tahmin ediliyor. 

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