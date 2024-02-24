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Yapay zekâ 1990’lı yıllardaki teknoloji patlamasını tekrar yaşatıyor!

Bir teknoloji analisti, yapay zekânın 1990'lardaki gibi bir patlama yaşadığını ve Nvidia'nın bu konuda başı çektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 17:53
Yapay zekâ 1990’lı yıllardaki teknoloji patlamasını tekrar yaşatıyor!

Wedbush Securities'de teknoloji analisti olan Dan Ives, kısa süre önce yayınladığı bir analist notunda, "Bu bir 1995 anıdır. Çünkü artık yapay zekâ devrimi ve önümüzdeki on yıl içinde 1 trilyon dolarlık artan harcama yazılım ekosistemini ve teknoloji sektörünün geri kalanını vuruyor" diye yazdı.

95 yılında internet ticari olarak daha fazla kullanılabilir hale geldi ve bu süreçte dünyayı değiştirdi.

Ives, yapay zekâ yatırımlarında da aynı türden bir dönüm noktasında olabileceğimizi düşünüyor. Nvidia'nın, şirketlerin OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ modellerini güçlendirmelerine yardımcı olan, çok rağbet gören grafik işlem birimleri veya GPU'lar üreterek avantaj sağladığını söyledi.

Ives, yaptığı açıklamada, "Nvidia ve altın GPU'lar harcama dalgasının başlangıcı, sonu değil. Şimdi Street, kurumsal ve tüketici ekosisteminde sayısız kullanım alanının ortaya çıkmasını bekliyor” dedi.

Analist, Salesforce, Adobe ve Oracle gibi önde gelen yazılım sağlayıcılarının Nvidia'nın yapay zekâ çiplerine olan açlığının 90'ların ortalarında internetin başlangıcından bu yana görmediğimiz dönüşümsel bir teknoloji trendi olduğunu söyledi.

Ancak bu, büyük yapay zekâ harcamalarının 90'ların sonundaki teknoloji çöküşüne benzer bir borsa çöküşüne yol açacağı anlamına gelmiyor.

Ives, mevcut teknoloji hisselerinin dot-com balonunun patladığı 1999/2000 dönemine yakın bir yerde olmadığını belirtti.

yapay zeka

"GERÇEKTEN DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”

Spekülatif yatırımlar ve internet şirketlerinin aşırı değerlenmesiyle beslendiğini söylediği o dönem, bugün gördüklerimizle karşılaştırıldığında o zamanlar tamamen farklı bir dünyada meydana geldi.

Ives, "Yapay zekâ devrimi Nvidia ile başlıyor ve bize göre yapay zekâ partisi ve patlamış mısır daha yeni başlıyor" diye konuştu.

Bu eğilimin Nvidia'nın tahminleri aşan dördüncü çeyrek kazançlarına da yansıdığını aktardı. Şirket dördüncü çeyrekte 22,1 milyar dolar gelir elde ederek yapay zekâ patlamasının henüz bitmediğini kanıtladı.

Nvidia'nın CEO'su ve kurucu ortağı olan ve "yapay zekânın babası" lakabıyla anılan Jensen Huang, şirketin son kazanç çağrısında yatırımcılara yeni yapay zekâ veri merkezlerinin bugün mümkün olmayan yepyeni bir uygulama dünyasının kapılarını açacağını paylaştı.

Huang, "Yapay zekâ yolculuğuna hiper ölçekli bulut sağlayıcıları ve tüketici internet şirketleriyle başladık. Artık her sektör bu yolculukta yer alıyor. Otomotivden sağlık hizmetlerine, finansal hizmetlerden endüstriye, telekom, medya ve eğlenceye kadar” ifadelerini kullandı.

Kazanç çağrısında Huang, dünyadaki her işletmenin bir gün Nvidia'nın GPU'ları üzerinde çalışacağını ve bunun zaman içinde çok önemli bir iş olacağını söyleyerek, "Gerçekten daha yeni başlıyoruz” dedi.

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