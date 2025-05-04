Yapay Zeka Destekli Sistem ile Güneş Enerji Santrallerindeki Arızalar Hızla Tespit Edilecek

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Ortak Projesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka destekli yazılım, güneş enerji santrallerindeki (GES) arızaları anında tespit etmeyi hedefliyor.

Projenin Amacı ve Beklentiler

Proje, "Güneş Enerjisi Santrallerinde Çok Sınıflı Fotovoltaik Panel Arızalarının Termografik Görüntüleme ve Yapay Zeka ile Otomatik Tespiti" başlığı altında TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak, insansız hava araçları ile GES'leri taramak ve arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek amaçlanıyor.

30 ayda tamamlanması planlanan projede, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki GES'lerde panel görüntüleri elde edilerek yapay zeka destekli arıza tespit sisteminin gerçek zamanlı test aşamalarına geçilmesi öngörülüyor.

Uzmanın Görüşleri

Projede yürütücü olan KİÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Açıkgöz, GES'lerdeki arızaların tespiti için yapay zeka, termografik görüntüleme ve İHA teknolojilerinin bir arada kullanılacağını belirtti. Açıkgöz, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının her geçen gün arttığını vurguladı. Güneş enerjisi santrallerinin temiz ve çevre dostu enerji kaynağı olarak ülkemizdeki önemine dikkat çekti.

Çevresel Faktörler ve Arıza Tespiti

Açıkgöz, GES'lerin çevresel faktörlere doğrudan maruz kaldığını ve bu yüzden kronik sorunlar yaşayabildiğini kaydetti. Projenin, panellerdeki çok sınıflı arızaları tespit edecek bir sistem geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Bölgesel Haritalama Sistemi

Projenin ilk aşamasında bölgesel bir haritalama sistemi geliştirilmesi ve Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki GES'lerde drone kullanılarak görüntü elde edilmesi planlanıyor. Her bölgenin iklim ve çevresel koşullarını dikkate alarak, güneş enerjisi santrallerinin arızalarının haritalandırılacağı açıklandı.

Verimlilik ve Tasarruf

Projede, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleri ile geliştirilen sistem sayesinde güneş enerjisi santrallerinin yüksek verimlilikle çalışması sağlanacak. Açıkgöz, drone'a entegre edilen otonom uçuş planlamasının, tespit edilen arızaların dışa bağımlılığı azaltacağının altını çizdi. Ayrıca, elde edilecek raporlama sisteminin periyodik bakımları azaltarak zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ile 3 üniversitenin ortak geliştirileceği yapay zeka destekli yazılım sayesinde, güneş enerji santrallerindeki (GES) panellerde meydana gelen arızaların anında ve nokta atışı tespit edilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ile 3 üniversitenin ortak geliştirileceği yapay zeka destekli yazılım sayesinde, güneş enerji santrallerindeki (GES) panellerde meydana gelen arızaların anında ve nokta atışı tespit edilmesi amaçlanıyor.