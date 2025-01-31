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Yapay Zeka Destekli Yazılım ile Pirinç Türleri Yüzde 95 Doğrulukla Tespit Ediliyor

Hitit Üniversitesi, yapay zeka destekli yazılımla pirinç türlerinin yüzde 95 doğrulukla tespit edilebildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:44
Yapay Zeka Destekli Yazılım ile Pirinç Türleri Yüzde 95 Doğrulukla Tespit Ediliyor

Hitit Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Pirinç Türleri Tespit Edildi

Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli bir yazılım ile pirinç türlerinin yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edilebildiği bildirildi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitenin projesi, Türkiye'de çeltik üretiminde öne çıkan Osmancık bölgesinde hayata geçirildi.

Proje Detayları ve Geliştirilen Yazılım

Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MİTAM) yürütülen proje kapsamında, Osmancık ilçesinden elde edilen 5 farklı pirinç türü'nden toplam 3 bin 600 görüntü yapay zekaya öğretildi. Yapılan deneylerle, pirinç türlerini ayırt edebilen ve kaliteli tespiti gerçekleştirebilen bir yazılım geliştirildi.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Berkay Emin, pirinç türlerinin yetiştiği bölgelere bağlı olarak farklılık gösterdiğini belirtti. Tane boyutu, şekli ve görsel özelliklerin pirincin kalitesinde önemli rol oynadığını ifade eden Emin, “Bu doğrultuda pirinç türlerinin tespit edilmesi, ayrıştırılması ve kalitesinin değerlendirilmesi için bir program geliştirdik” diye konuştu.

Gelecek Planları

Emin, yapılan çalışmalar neticesinde hibrit derin öğrenme modeli ile yaklaşık yüzde 95 doğruluk elde ettiklerini dile getirdi. Çalışmada, Osmancık 97, İskender, Gala, Yatkın ve Rekor pirinç türlerinin değerlendirildiğini belirten Emin, yazılımı ilerleyen dönemlerde farklı çeltik türleri ve tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini ekledi.

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türleri yüzde 95 doğruluk...

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türleri yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edildi. Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Berkay Emin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türleri yüzde 95 doğruluk...

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türleri yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edildi. Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Berkay Emin, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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