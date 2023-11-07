Yapay zeka fırtınası sürüyor: OpelAl, GPT-4 Turbo'yu çıkardı

OpenAI, yapay zeka alanındaki gelişmeleri hızlandırarak yeni bir model olan "GPT-4 Turbo"yu tanıttı. Bu model, geliştiriciler için şu anda ön izlemede ve yakında genel kullanıma sunulacak. GPT-4 Turbo, Nisan 2023'e kadar olan bağlamı anlayabilen ve eski sürümlerde 3,000 kelime sınırını aşabilen bir yapay zeka modelidir. İşte detaylar...





OPENAL YAPAY ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMELERİ HIZLANDIRARAK YENİ BİR MODEL OLAN TURBOYU TANITTI

OpenAI, bu yeni modeli San Francisco'da düzenlenen ilk geliştirici konferansında duyurdu. GPT-4 Turbo, daha uzun girdilere, 300 sayfaya kadar uzunluktaki metinlere cevap verebilecek yeteneklere sahiptir. Bu model, geniş bir dil yeteneğine sahip olması ve çok sayıda uygulama ve senaryoda kullanılabilmesi nedeniyle büyük ilgi çekmektedir.

OpenAI'nın bu yeni hamlesi, yapay zeka alanında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Yapay zeka modellerinin dil anlama ve üretme yeteneklerinin artırılması, daha karmaşık sorunların çözümünde ve daha fazla uygulama alanında kullanılmasında büyük faydalar sağlayabilir. GPT-4 Turbo'nun geliştiricilere sunduğu yeni imkanlar, bu alandaki ilerlemeyi hızlandırabilir.

Özetle, OpenAI, GPT-4 Turbo adlı yeni yapay zeka modelini tanıtarak yapay zeka alanında önemli bir adım atmıştır. Bu model, daha uzun girdilere cevap verebilme yeteneği ile dikkat çekmektedir ve geliştiriciler için ön izlemede mevcutken yakında genel kullanıma sunulacak. Bu yeni model, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki uygulamaları için büyük bir potansiyele sahiptir.

OpenAI, ChatGPT'nin uygulama programlama arayüzü (API) üzerinden kullanıcıların özelleştirilebilir araçlar oluşturmasına imkan tanıyan yeni bir özellik duyurdu. Ayrıca, yazılımlarını çalıştırmak için ödedikleri ücretleri düşürdüğünü açıkladı.

ChatGPT, yaklaşık 100 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaştı ve Fortune 500 şirketlerinin kullanım oranı ağustos ayında yüzde 80 iken şimdi yüzde 92'yi aşmış durumda.

OpenAI'nın GPT-4 Turbo modeli, daha geniş bir bağlamı anlayabilme yeteneği ile öne çıkıyor. GPT-4 Turbo, Nisan 2023'e kadar olan bilgilere dayalı olarak eğitildi. Bu, önceki GPT-4 modelinin Eylül 2021'e kadar olan verilere dayalı olarak eğitildiğine kıyasla daha güncel bir hafıza sunar. Ayrıca, 128 bin bağlam penceresini işleyebilme kapasitesine sahiptir ve bu, tek bir istemde 300 sayfa metne eşdeğerdir. Daha büyük bağlam pencereleri, dil modellerinin soruları daha iyi anlamalarına ve daha düşünülmüş yanıtlar sunmalarına yardımcı olur.

OpenAI, bu yeniliklerle ChatGPT'nin kullanımını daha da genişletmeyi ve geliştiricilerin daha fazla özelleştirme yapmasına olanak tanımaktadır. Bu, yapay zeka teknolojisinin gelişmesine ve daha geniş uygulamaların keşfedilmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, OpenAI, ChatGPT'nin yeni API özellikleri ile kullanıcıların özelleştirilebilir araçlar oluşturmasını ve yazılım maliyetlerini düşürmelerini sağlıyor. Ayrıca, GPT-4 Turbo modeli daha büyük bir bağlamı işleyebilme yeteneği ile gelecekte daha etkili ve bilgili yapay zeka uygulamalarının gelişimine katkı sağlayabilir.