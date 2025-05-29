Yapay Zeka Girişimcileri ve Yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde Buluştu

Bilişim Vadisi'nde Geleceğin Teknolojisi: Yapay Zeka

Bilişim Vadisi, NVIDIA, Microsoft for Startups Founders Hub ve Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde düzenlenen B-Stars AI Hızlandırma Programı 'Demoday' etkinliği ile yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. Etkinlik, yapay zeka odaklı girişimlerin tanıtımına zemin hazırladı.

32 Girişim 8 Haftalık Destek Aldı

Program kapsamında, 300’ün üzerinde başvuru arasından seçilen 32 girişim, 8 hafta boyunca teknoloji geliştirme, iş modeli olgunlaştırma ve ticarileşme süreçleri için destek aldı. 'Demoday' etkinliğinde, 10 girişim projelerini yatırımcılara sunarken, diğer 22 girişim farklı alanlarda sahnede kendilerine yer buldu.

Teknolojide Paradigma Değişimi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yapay zekanın insan hayatında bir paradigma değişimi yarattığını vurguladığı konuşmasında, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik alanında daha etkin bir rol oynaması gerektiğini belirtti. Tüzgen, bu kapsamda yürüttükleri projeleri ve başvurulan girişimciliği destekleme çalışmalarını anlattı.

Yerli Girişimlerin Uluslararası Rekabet Gücü

Tüzgen, 300’den fazla girişimin programa başvurduğunu ve 30’dan fazla girişimin kabul edildiğini aktararak, eğitim programları ve birebir mentörlük görüşmeleri ile girişimcilerin gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti. 'Yapay zeka, gelişim alanında ülkemize büyük fırsatlar sunuyor,' dedi.

Teknolojinin İnsanlığa Katkısı

Tüzgen, teknolojinin ancak insana refah getirdiğinde değerli olduğunu vurgulayarak, insanlığa zarar veren hiçbir teknolojik girişimin övünülecek bir yanı olmadığını belirtti. Girişimcilerin bu alandaki potansiyeline dikkat çeken Tüzgen, 'Gelecek, onu inşa etmeniz için sizi bekliyor,' ifadesini kullandı.

Etkinlikte Ödüller ve Destekler

Programın partnerlerinden Kübra Binzat ve Emir İbrahim Uzunoğlu, etkinlikte girişimcilere hitap ederek destek verdiler. Etkinlik sonunda, Tüzgen, program partnerlerine ve katkı sağlayanlara plaket takdim etti.

Bilişim Vadisi, NVIDIA, Microsoft for Startups Founders Hub ve Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde hayata geçirilen B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliği, yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. Programa, Yapay Zeka Fabrikasından direktör Kübra Binzat (sağda) ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağ 2) de katıldı.

Bilişim Vadisi, NVIDIA, Microsoft for Startups Founders Hub ve Yapay Zeka Fabrikası işbirliğinde hayata geçirilen B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliği, yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. Programa, Yapay Zeka Fabrikasından direktör Kübra Binzat (sağda) ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağ 2) de katıldı.