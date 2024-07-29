Yapay Zeka ile Türk Tarihi: 3071 Filmi

Yapay Zeka ile Hazırlanan Sinema Filmi "3071" Türk Tarihini Anlatıyor

Mersin merkezli bir film yapım şirketi, Türk tarihinin önemli simgelerini beyazperdeye taşıyan yapay zeka destekli uzun metrajlı sinema filmi 3071 projesini hayata geçiriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mete Han ve Sultan Alparslan'ın karakterleriyle yer aldığı film, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Film Yapım Süreci ve Yapay Zeka Kullanımı

Filmin senaryosu ve sahneleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretildi. Proje ekibi, ChatGPT platformuna "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa, hangi Türk kahramanlarına ihtiyacımız olurdu?" sorusunu yöneltti. Aldıkları yanıtlar doğrultusunda, çeşitli sanatçılar, bilim insanları ve tarihçilerle görüştüler.

Filmin yapımcıları, projenin temel hikayesinin oluşturulmasında yapay zeka yazılımlarından faydalandıklarını belirtiyor. Ses modelleme, efekt ve video üretiminin de sanal ortamda hazırlandığı 3071, yapay zekanın insan hayatı üzerindeki etkilerini de ele alacak. Yaklaşık altı ay sonra vizyona girmesi beklenen filmin çekim süreci devam ediyor.

"Yeni Bir Çağ Açılıyor"

Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 20 yıllık bir hayalin ürünü olduğunu ve yapay zeka sayesinde hayata geçtiğini vurguladı. Kaygın, 3071'in dünyada yapay zeka ile üretilen ilk uzun metraj sinema filmi olmasının önemini vurgulayarak, "Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve öncü olmak istiyoruz. Hem istihdam sağlayacak hem de yaratıcı ekipler oluşturacağız" dedi.

Filmde, kötü yapay zeka "Dark Mind" ile insanlık tarihini kurtarmaya çalışan iyi yapay zeka "Bilge" arasında geçen olaylar ele alınacak. Kaygın, "Biz normal bir sinema filminden farklı bir iş yapıyoruz. Teknolojik gelişmelerle çok ilişkili bir süreç yürütüyoruz" diyerek projenin yenilikçi yönlerine dikkat çekti.

Yapay Zeka ile Senaryo ve Görsel Tasarım

Kaygın, projenin başlangıç noktası olan hikaye taslağının yapay zeka ile şekillendiğini ifade etti. Yapay zekanın sunduğu sinopsis ile sinema diline uygun çekim senaryosu hazırlandı. Ayrıca, görsel modelleme için gerekli bilgiler de yapay zeka kaynakları kullanılarak oluşturuldu.

Kaygın, "Güncel birçok uygulama da yapay zeka desteğini kullanmaya başladı. Biz de tüm bu teknolojileri bir arada kullanarak bir film ortaya çıkardık" diyerek projenin kapsamını özetledi.