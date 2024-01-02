Yapay zekada yepyeni bir dönem başlıyor

Yapay zeka teknolojileri ürün geliştirme yönünde çalışmalara başladı. Bu gelişmeler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ GELİŞİYOR!

Yapay zeka kısa süre içerisinde 2.0 döneminde üretici yapay zeka teklojisine geçiş yaptı. Ürün geliştirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Üretici yapay zeka teknolojileri, hızla yayılma eğilimine geçerek 2023'te etkisini göstermiştir. Bir çok inovasyon hayatımıza büyük bir etkiyle giriş yapmış bulunmaktadır. Sürücüsüz araçlar, karanlık fabrika gibi yapay zeka teknolojileri gerçeğe dönüşmüş bulunmaktadır. Bu teknoloji şirketlere gelir artırma, maliyet azaltma, riskleri iyi yönetme konusunda fırsatlar sunmaktadır. Dil yetenekleri ile öne çıkmaktadır. Görseller, videolar, müzik, konuşma, metin kodlamalarına kadar geniş içerikler üretilmektedir.

2500 üzerinde şirket Gartner anketinde, %38'i yapay zeka yatırımı ile müşterilerini elde tutmak için çabalarken %26'sı gelir artırma, %17'si maliyet optimizasyon sağlamada, %7 iş sürekliliği sağlama yönündedir.

İlaç sektöründen, ev temizlik ürünlerine, gıda ve içeceklerde üretici yapay zeka inovasyonu desteklemektedir.

Üretici yapay zekanın , verimli süreç ve etkili iş akışı sağlamada büyük bir katkısı bulunmaktadır.